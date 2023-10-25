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Posted 25 октября, 14:53

Published 25 октября, 14:53

Modified 25 октября, 14:55

Updated 25 октября, 14:55

Лучшую уху выберут в Ростове на гастрономическом фестивале

Лучшую уху выберут в Ростове на гастрономическом фестивале

25 октября 2023, 14:53
Фото: donland.ru
Лучшую уху выберут в Ростове на гастрономическом фестивале

Ухой и медом угостят ростовчан на гастрономическом фестивале 28 октября

В Ростове в парке «Левобережный» пройдет гастрономический фестиваль, сообщили в правительстве региона.

В Ростове в субботу, 28 октября, состоится гастрономический фестиваль. Он стартует в 12.00 в парке «Левобережный». Гости мероприятия смогут купить продукты на ярмарке, попробовать местные сыры, мед, мясные изделия и сладости.

Также всех желающих угостят донской ухой. Ее будут готовить повара из разных районов Ростовской области. Гости фестиваля затем смогут выбрать лучшую уху из представленных.

Секрет донской ухи раскрыли ростовчане
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На мероприятии выступят вокальные и танцевальные коллективы города.

Ранее сообщалось, что ростовчанам становятся не по карману продукты животного происхождения.

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