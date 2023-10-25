Лучшую уху выберут в Ростове на гастрономическом фестивале

Posted 25 октября, 14:53
Published 25 октября, 14:53
Modified 25 октября, 14:55
Updated 25 октября, 14:55
В Ростове в субботу, 28 октября, состоится гастрономический фестиваль. Он стартует в 12.00 в парке «Левобережный». Гости мероприятия смогут купить продукты на ярмарке, попробовать местные сыры, мед, мясные изделия и сладости.
Также всех желающих угостят донской ухой. Ее будут готовить повара из разных районов Ростовской области. Гости фестиваля затем смогут выбрать лучшую уху из представленных.
На мероприятии выступят вокальные и танцевальные коллективы города.
Ранее сообщалось, что ростовчанам становятся не по карману продукты животного происхождения.