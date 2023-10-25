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Posted 25 октября, 11:28

Published 25 октября, 11:28

Modified 25 октября, 11:30

Updated 25 октября, 11:30

На месте закрытых рынков Ростова построят экспоцентр

На месте закрытых рынков под Ростовом построят экспоцентр

25 октября 2023, 11:28
Фото: freepik.com/wavebreakmedia-micro
На месте закрытых рынков Ростова построят экспоцентр

На месте закрытых аксайских рынков на въезде в Ростов построят экспоцентр

В Ростовской области объявили о планах построить новый экспоцентр на месте закрытых оптовых рынков под Ростовом, об этом сообщил портал ТАСС.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что на северном въезде в Ростов планируется создать новое общественно-деловое пространство. Здание экспоцентра планируют разместить на месте ранее закрытых оптовых рынков.

«Место, пожалуй, одно из самых интересных с точки зрения функциональности — [близко расположен] аэропорт, и въезд в город, выезд на левобережную часть города», — рассказал Василий Голубев, добавив, что поручение о начале проекта уже поступило.

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Глава донского Минстроя Юрий Сильвестров добавил, что концепцию северного въезда в Ростов планируют реализовать на двух земельных участках у М-4 «Дон».

«До конца текущего года планируем подготовить материалы для дальнейшего принятия решения по комплексному развитию этих территорий», — цитирует Сильвестрова ТАСС.

Напомним, работу крупных оптовых рынков Аксая прекратили еще весной 2021 года, когда начали расследовать уголовное дело в отношении ОПГ Бабаевых и Борзенко.

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