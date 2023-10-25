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Posted 25 октября, 08:09

Published 25 октября, 08:09

Modified 25 октября, 10:34

Updated 25 октября, 10:34

«На сломанных качелях в темноте»: как играют дети на детской площадке в Ростове

«На сломанных качелях в темноте»: как играют дети на детской площадке в Ростове

25 октября 2023, 08:09
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru
«На сломанных качелях в темноте»: как играют дети на детской площадке в Ростове

Ростовчане пожаловались на опасную детскую площадку на площади Карла Маркса

В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди жалуются, что большинство качелей на детской площадке в сквере имени Фрунзе на Карла Маркса сломаны и представляют опасность для детей, а освещение в темное время суток здесь не включают.

Горожане рассказывают, что центральная детская площадка Пролетарского района на Карла Маркса вся поломана. Она якобы не соответствует требованиям безопасности. По словам ростовчан, установили ее года три назад. Но за этот срок ситуация изменилась.

«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же. На подвесных мостиках нет никакой страховки, никакого заграждения — дети периодически попросту слетают вниз», — возмущается жительница района Наталья.

«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.
«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.
«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.
«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.
«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.
«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.
«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.
«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же», — возмущается жительница района Наталья.
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru

И хотя возле детской площадки, по словам местных жителей, установлено три фонаря — их не включают. Поэтому с наступлением сумерек детская площадка погружается в темноту.

«Детей здесь гуляет очень много, особенно по вечерам», — подчеркивает Наталья.

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В администрации Пролетарского района на момент подготовки статьи не смогли разъяснить ситуацию. В приемной ответили на звонок только после того, как корреспондент RostovGazeta дозвонился в контрольный отдел.

Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок». К кому следует обратиться с этим вопросом — точно ответить не смогли.

«Это либо в ЖКХ, либо заместитель по вопросам благоустройства», — подчеркнули в административной комиссии. Информация уточняется.

Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».
Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».
Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».
Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».
Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».
Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».
Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».
Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».
Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок».
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru

Ранее RostovGazeta сообщала, как с детской площадки в Ростове пропало большое дерево с пышной, зеленой кроной.

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