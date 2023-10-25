«На сломанных качелях в темноте»: как играют дети на детской площадке в Ростове

Ростовчане пожаловались на опасную детскую площадку на площади Карла Маркса

В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди жалуются, что большинство качелей на детской площадке в сквере имени Фрунзе на Карла Маркса сломаны и представляют опасность для детей, а освещение в темное время суток здесь не включают.