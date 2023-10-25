«На сломанных качелях в темноте»: как играют дети на детской площадке в Ростове

Posted 25 октября, 08:09
Published 25 октября, 08:09
Modified 25 октября, 10:34
Updated 25 октября, 10:34
Горожане рассказывают, что центральная детская площадка Пролетарского района на Карла Маркса вся поломана. Она якобы не соответствует требованиям безопасности. По словам ростовчан, установили ее года три назад. Но за этот срок ситуация изменилась.
«На детской площадке все развалено. Большинство качелей сломаны и валяются тут же. На подвесных мостиках нет никакой страховки, никакого заграждения — дети периодически попросту слетают вниз», — возмущается жительница района Наталья.
И хотя возле детской площадки, по словам местных жителей, установлено три фонаря — их не включают. Поэтому с наступлением сумерек детская площадка погружается в темноту.
«Детей здесь гуляет очень много, особенно по вечерам», — подчеркивает Наталья.
В администрации Пролетарского района на момент подготовки статьи не смогли разъяснить ситуацию. В приемной ответили на звонок только после того, как корреспондент RostovGazeta дозвонился в контрольный отдел.
Посоветовали обратиться в административную комиссию. А там сообщили, что «административная комиссия не занимается ремонтом детских площадок». К кому следует обратиться с этим вопросом — точно ответить не смогли.
«Это либо в ЖКХ, либо заместитель по вопросам благоустройства», — подчеркнули в административной комиссии. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как с детской площадки в Ростове пропало большое дерево с пышной, зеленой кроной.