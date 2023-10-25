Набережную в селе Охотском преобразят в 2024 году благодаря нацпроекту

Posted 25 октября, 06:46
Published 25 октября, 06:46
Modified 25 октября, 06:48
Updated 25 октября, 06:48
Охотское побережье — одно из самых популярных мест отдыха у моря на юге Сахалина. На территории востребованной общественной зоны появятся небольшие деревянные домики, уютное кафе в современном стиле с элементами экологического дизайна и открытой террасой с видом на море, амфитеатр. Также у воды установят пляжные беседки для отдыха, баню с панорамным остеклением и видом на море, летние бунгало и гостевой дом, создадут необычные фотозоны. Обновленный пляж станет частью уже существующей инфраструктуры и проектов, параллельно реализующихся за счет частных инвестиций и из областного бюджета. Все это в совокупности позволит создать единую современную туристическую зону повышенного комфорта, ориентированную на экологический туризм, семейный и детский отдых, а также на досуг маломобильных граждан.
«На Охотском побережье реализуются сразу три проекта: два частных и один муниципальный. Уже сейчас можно оценить промежуточные результаты работы Корсаковсого городского округа. На набережной появились перголы с лежаками, кабина для переодевания, качели. Но в следующем летнем сезоне работы продолжат. Проект грантополучателя также в активной стадии реализации, и он гармонично дополнит созданную инфраструктуру. И уже в следующем летнем сезоне за счет объединения нескольких инициатив мы получим настоящую морскую визитную карточку Сахалина», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Обустройство зон отдыха ведут и в других муниципальных образованиях Сахалинской области. В 2024 году работы продолжатся.
Островной регион можно по праву назвать лидером РФ по количеству набережных, и обустройство зон отдыха у воды является одной из ключевых задач, поставленных губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Ранее он подчеркнул, что это очень важная работа, направленная на повышение качества жизни сахалинцев и курильчан, а также повышение туристической привлекательности островного региона. При этом глава региона держит на личном контроле благоустройство мест массового пребывания людей.