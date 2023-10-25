Новые городские электрички свяжут отдаленные районы Ростова

Posted 25 октября, 15:39
Published 25 октября, 15:39
Modified 25 октября, 15:41
Updated 25 октября, 15:41
Дополнительные городские электрички запустят в Ростове с 7 ноября. Так, пять новых поездов появится на маршруте «Ростов — Западный», еще один новый состав введут на маршруте «Ростов — Первомайская — Ростов-Западный».
Дополнительные электрички свяжут прямым сообщением восточную и западную части Ростова. Общее число поездов, курсирующих по городу, увеличится до 14 составов.
Три рейса по маршруту «Ростов-Западный — Кизитеринка» будут отправляться в 11:39, 13:51 и 16:27 соответственно. Остановки предусмотрены в Красном Аксае, на Развилке, Орджоникидзе, Сельмаше, Ростове-Товарном, Микояна, Проспекте Октября, Рабочем городке, Темернике, 1 337-м километре.
Состав поезда «Ростов — Первомайская — Ростов-Западный» будет проезжать через станции Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская, Сады и Левенцовская. Со станции «Ростов-Пригородный» электричка отправится в 10:43, а на Ростове-Западном окажется уже к 11:34.
Ранее сообщалось, что на три дня между Ростовом-на-Дону и Лихой перестанут ходить поезда.