Новые городские электрички свяжут отдаленные районы Ростова

Состав поезда «Ростов — Первомайская — Ростов-Западный» будет проезжать через станции Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская, Сады и Левенцовская. Со станции «Ростов-Пригородный» электричка отправится в 10:43, а на Ростове-Западном окажется уже к 11:34.