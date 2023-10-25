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Posted 25 октября, 15:39

Published 25 октября, 15:39

Modified 25 октября, 15:41

Updated 25 октября, 15:41

Дополнительные городские электрички начнут курсировать в Ростове с 7 ноября

Новые городские электрички свяжут отдаленные районы Ростова

25 октября 2023, 15:39
Фото: 1MI
Дополнительные городские электрички начнут курсировать в Ростове с 7 ноября

Шесть новых городских электричек запустят в Ростове с ноября

Дополнительные городские электрички начнут курсировать в Ростове с 7 ноября, сообщили в СКЖД.

Дополнительные городские электрички запустят в Ростове с 7 ноября. Так, пять новых поездов появится на маршруте «Ростов — Западный», еще один новый состав введут на маршруте «Ростов — Первомайская — Ростов-Западный».

Дополнительные электрички свяжут прямым сообщением восточную и западную части Ростова. Общее число поездов, курсирующих по городу, увеличится до 14 составов.

Три рейса по маршруту «Ростов-Западный — Кизитеринка» будут отправляться в 11:39, 13:51 и 16:27 соответственно. Остановки предусмотрены в Красном Аксае, на Развилке, Орджоникидзе, Сельмаше, Ростове-Товарном, Микояна, Проспекте Октября, Рабочем городке, Темернике, 1 337-м километре.

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Состав поезда «Ростов — Первомайская — Ростов-Западный» будет проезжать через станции Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская, Сады и Левенцовская. Со станции «Ростов-Пригородный» электричка отправится в 10:43, а на Ростове-Западном окажется уже к 11:34.

Ранее сообщалось, что на три дня между Ростовом-на-Дону и Лихой перестанут ходить поезда.

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