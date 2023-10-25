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Posted 25 октября, 07:45

Published 25 октября, 07:45

Modified 25 октября, 07:45

Updated 25 октября, 07:45

Объемы медпомощи по ОМС в следующем году будут увеличены

Объемы медпомощи по ОМС в следующем году будут увеличены

25 октября 2023, 07:45
Фото: 1MI
Пациентов, обращающихся за бесплатной медицинской помощью по полису ОМС, ожидают расширение практики медосмотров и реабилитации, контроль хронических заболеваний, охват больных гепатитом С, а также доступ к консультациям медицинских психологов в поликлиниках.

Согласно проекту программы государственных гарантий на 2024-й и последующие годы, планируется увеличение расходов на здравоохранение и расширение спектра медицинских услуг. Ожидается, что стоимость страховых выплат за посещение поликлиники одним пациентом по ОМС увеличится на 14%, достигнув отметки в 19,2 тыс. рублей в сравнении с предыдущими 16,8 тыс. рублей. Предполагается также увеличение стоимости госпитализации в круглосуточных стационарах с 102,1 тыс. рублей в 2024 году до 119,8 тыс. рублей к 2026 году, пишут newizv.ru.

В рамках приоритетной области — онкологии — запланирован рост объема медицинских услуг на 8,7% в стационарных условиях и на 7,7% в дневных стационарах. Предполагается, что объем медицинских услуг по экстракорпоральному оплодотворению вырастет на 2,6%. Также планируется предоставление бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения для семей, страдающих бесплодием, в количестве не менее 78 тыс. циклов в 2024 году.

Особое внимание уделяется региональной самостоятельности в организации исследований с использованием ПЭТ/КТ для ранней диагностики рака и скрининга на вирусный гепатит С. Средняя стоимость лечения гепатита С в дневных стационарах будет составлять 143,8 тыс. рублей в 2024 году и 158,3 тыс. рублей к 2026 году.

Согласно программе государственных гарантий на 2024 год, в поликлиниках организуют кабинеты медико-психологического консультирования, где клинические психологи начнут проводить консультации по ОМС.

Помимо этого, основное внимание будет уделено первичной медико-санитарной помощи, и финансирование этого направления также значительно увеличат.

С учетом факторов риска объем диспансеризации детально просчитан для онкологии, сахарного диабета и болезней системы кровообращения. В 2024 году на все три направления выделят 101,5 млрд рублей, в 2025-м — 107,8 млрд, в 2026-м — уже 114,1 млрд рублей.

В ФОМС убеждены, что все эти меры позволят при необходимости проводить дорогостоящие исследования, гарантируя сохранение качества оказания медицинской помощи при диспансерном наблюдении за пациентами, страдающими хроническими заболеваниями.

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