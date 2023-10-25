Объемы медпомощи по ОМС в следующем году будут увеличены

Согласно проекту программы государственных гарантий на 2024-й и последующие годы, планируется увеличение расходов на здравоохранение и расширение спектра медицинских услуг. Ожидается, что стоимость страховых выплат за посещение поликлиники одним пациентом по ОМС увеличится на 14%, достигнув отметки в 19,2 тыс. рублей в сравнении с предыдущими 16,8 тыс. рублей. Предполагается также увеличение стоимости госпитализации в круглосуточных стационарах с 102,1 тыс. рублей в 2024 году до 119,8 тыс. рублей к 2026 году, пишут newizv.ru.