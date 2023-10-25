Опасные объекты: в полиции рассказали, из-за чего эвакуировали школы в Азове и Аксае

Posted 25 октября, 19:21
Published 25 октября, 19:21
Modified 25 октября, 19:23
Updated 25 октября, 19:23
В полиции прокомментировали эвакуацию школ в Азове и Аксае сегодня утром. Учащихся массово выводили из зданий сразу нескольких учебных заведений.
В МВД рассказали, что получили сообщения о «якобы существующей опасности» в образовательных организациях. Проверку их организовали совместно с экстренными службами.
«В результате опасных объектов не обнаружено», — заключили силовики.
Очевидцы сообщали, что, помимо школ, в Азове и Аксае эвакуировали также лицей и медицинский колледж.