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Posted 25 октября, 19:21

Published 25 октября, 19:21

Modified 25 октября, 19:23

Updated 25 октября, 19:23

Школы в Азове и Аксае сегодня эвакуировали из-за сообщений об "опасных объектах"

Опасные объекты: в полиции рассказали, из-за чего эвакуировали школы в Азове и Аксае

25 октября 2023, 19:21
Фото: Midjourney
Школы в Азове и Аксае сегодня эвакуировали из-за сообщений об "опасных объектах"

В полиции рассказали о проверке после эвакуации школ в Азове и Аксае

Школы в Азове и Аксае сегодня эвакуировали из-за сообщений об «опасных объектах», рассказали в МВД Ростовской области.

В полиции прокомментировали эвакуацию школ в Азове и Аксае сегодня утром. Учащихся массово выводили из зданий сразу нескольких учебных заведений.

В Сети появились кадры эвакуации школ Азова и Аксая 25 октября
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В МВД рассказали, что получили сообщения о «якобы существующей опасности» в образовательных организациях. Проверку их организовали совместно с экстренными службами.

«В результате опасных объектов не обнаружено», — заключили силовики.

Очевидцы сообщали, что, помимо школ, в Азове и Аксае эвакуировали также лицей и медицинский колледж.

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#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Аксай#Полиция#Аксайский район#Школы Ростовской области#RostovGazeta#Происшествия
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