Перевозчики обратились в администрацию Ростова с просьбой поднять тариф на проезд

— Ранее мы поднимали вопрос перед администрацией города о повышении тарифа на перевозку пассажиров. Потому что нынешняя ситуация и существующий тариф не покрывают даже часть тех затрат, которые несут транспортные предприятия. И в первую очередь, это заработная плата водителей. Ростовчане каждый день говорят о том, что в городе не хватает транспортного подвижного состава, но это не техническая проблема предприятий. У каждого из нас около 10-25% подвижного состава не выезжает в связи с нехваткой водителей, — рассказывает Андрей Быков.