Перевозчики обратились в администрацию Ростова с просьбой поднять тариф на проезд

Posted 25 октября, 08:58
Published 25 октября, 08:58
Modified 25 октября, 08:58
Updated 25 октября, 08:58
Главным вопросом встречи стало повышение тарифа на проезд в общественном транспорте.
Инициаторами данного диалога выступили представители транспортных пассажирских компаний города Ростова-на-Дону. Они обратились в городскую администрацию с просьбой поднять тариф на проезд. Причин по их словам — более чем достаточно. Это и нехватка водителей, и подорожание ГСМ, а также нехватка запасных частей для обслуживания пассажирских машин.
В частности, первый заместитель генерального директора АО «АТП-5» Андрей Быков отметил, что подобная встреча оголила вопросы касательно дальнейшей жизнедеятельности транспортных компаний города.
— Ранее мы поднимали вопрос перед администрацией города о повышении тарифа на перевозку пассажиров. Потому что нынешняя ситуация и существующий тариф не покрывают даже часть тех затрат, которые несут транспортные предприятия. И в первую очередь, это заработная плата водителей. Ростовчане каждый день говорят о том, что в городе не хватает транспортного подвижного состава, но это не техническая проблема предприятий. У каждого из нас около 10-25% подвижного состава не выезжает в связи с нехваткой водителей, — рассказывает Андрей Быков.
По мнению Андрея Быкова, причина кроется в невысокой заработной плате водителей. Дело в том, что когда принимался существующий тариф, ориентировались на заработную плату для водителей в 27 тысяч рублей, хотя уже и тогда, такая сумма не была особо актуальной. Сегодня затраты людей увеличились, однако желающих работать даже за 70 тысяч рублей в месяц найти не просто.
— Наши предприятия не в состоянии так гибко реагировать на размер оплаты труда, как в других отраслях, так как у нас присутствует много сопутствующих трат. Зачастую зарплата водителя напрямую зависит от тарифа и чтобы решить наболевшие вопросы мы обратились в городскую администрацию с рядом предложений, — поясняет перевозчик.
Сколько именно будет стоить проезд в городском транспорте пока неизвестно. Представители компаний-перевозчиков настаивали на сумме в 50, а то и в 52 рубля. Однако городская администрация с решением повышения стоимости проезда не торопится. Да и вряд ли сумма, которую хотят транспортные компании устроит горожан.
Мы вышли на улицы города и спросили прохожих готовы ли они к повышению цен на проезд в общественном транспорте. Оказалось, что ростовчане настроены более чем лояльно.
— Ну, если литр солярки стоит больше 60 рублей, это вполне предсказуемо. Отсюда и коллапс с маршрутами и с водилами, — поделился мнением ростовчанин Алексей.
У пенсионерки Нины Ивановны похожий взгляд на ситуацию. Она уверена, что при нынешних ценах, заработная плата водителей должна быть достойной.
Не так давно в городских СМИ прошла информация, что в общественном транспорте Ростова тариф повысится до 39 рублей. Спешим сообщить, такая сумма пока что нигде не фигурирует. Как отметил заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков, все вопросы и предложения поступившие во время встречи будут рассмотрены позже. Решение о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте городской администрацией пока не принято.
— Обсудили вопросы выработки механизмов для привлечения водителей. По мнению транспортных предприятий, самый главный стимул — это, конечно, заработная плата и нормальные условия труда. И как считают транспортные предприятия, все это они смогут сделать при условии повышения тарифа на перевозку пассажиров. Обговорили также различные меры социальной поддержки, способные привлечь новых специалистов и водителей. Все предложения детально изучим и проинформируем о принятых решениях, — сказал, комментируя вопрос, Дмитрий Симков.