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Posted 25 октября, 12:02

Published 25 октября, 12:02

Modified 25 октября, 12:04

Updated 25 октября, 12:04

Получивший несколько ударов ножом мужчина смог убежать от нападавшего на Дону

Получивший несколько ударов ножом мужчина смог убежать от нападавшего на Дону

25 октября 2023, 12:02
Фото: 1MI
Получивший несколько ударов ножом мужчина смог убежать от нападавшего на Дону

В Ростовской области будут судить мужчину за нападение с ножом на человека

Жителя Ростовской области будут судить за нападение с ножом на человека, сообщили в региональном УСКР.

В августе 2023 года произошел конфликт между фигурантом и его знакомым, который они разрешить не смогли. Завязалась драка, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил ножом оппонента.

Но пострадавшему удалось выбраться и убежать, после чего он обратился за помощью. В результате его удалось спасти.

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После этого возбудили уголовное дело, а нападавшего заключили под стражу.

«Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в управлении.

Ранее внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области.

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