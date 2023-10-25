Получивший несколько ударов ножом мужчина смог убежать от нападавшего на Дону

Posted 25 октября, 12:02
Published 25 октября, 12:02
Modified 25 октября, 12:04
Updated 25 октября, 12:04
В августе 2023 года произошел конфликт между фигурантом и его знакомым, который они разрешить не смогли. Завязалась драка, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил ножом оппонента.
Но пострадавшему удалось выбраться и убежать, после чего он обратился за помощью. В результате его удалось спасти.
После этого возбудили уголовное дело, а нападавшего заключили под стражу.
«Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в управлении.
Ранее внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области.