После кабана в Ростове заметили дикую лисицу

Утром среды, 25 октября, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео читателей, заметивших лисицу на улице Малиновского, 76 минувшей ночью. Зверь спокойно прогуливался по тротуару, дошел до ближайшего дерева и начал есть что-то. При этом, хотя некоторые действительно держат лисиц дома, на животном не было ошейника, который позволил бы найти хозяина. Предположительно, лиса могла прийти в город из рощи или степи, однако в ближайшей Кумженской роще лисы не водятся.