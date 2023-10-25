После кабана в Ростове заметили дикую лисицу

Posted 25 октября, 07:51
Published 25 октября, 07:51
Modified 25 октября, 07:53
Updated 25 октября, 07:53
Напомним, два дня назад на улицах Ростова вновь заметили дикого кабана, следом за ним в город неожиданно пришла лиса.
Утром среды, 25 октября, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео читателей, заметивших лисицу на улице Малиновского, 76 минувшей ночью. Зверь спокойно прогуливался по тротуару, дошел до ближайшего дерева и начал есть что-то. При этом, хотя некоторые действительно держат лисиц дома, на животном не было ошейника, который позволил бы найти хозяина. Предположительно, лиса могла прийти в город из рощи или степи, однако в ближайшей Кумженской роще лисы не водятся.
«Людей почти не боится, удалось покормить с рук», — добавил автор видео. Это вызвало беспокойство у комментаторов, которые попросили автора видео не приближаться к диким животным и сделать прививку от бешенства.
Обращаем внимание, в настоящий момент неизвестно, каким образом лиса появилась на улице Малиновского, подробности инцидента уточняются.
Ранее в Ростове водитель сбил лису в центре города.