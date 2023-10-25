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Posted 25 октября, 07:51

Published 25 октября, 07:51

Modified 25 октября, 07:53

Updated 25 октября, 07:53

После кабана в Ростове заметили дикую лисицу

После кабана в Ростове заметили дикую лисицу

25 октября 2023, 07:51
Фото: 1MI
После кабана в Ростове заметили дикую лисицу

В Ростове на улице Малиновского заметили свободно гуляющую лису

В Ростове на улице Малиновского минувшей ночью заметили дикую лису, видео появились в местном Telegram-канале.

Напомним, два дня назад на улицах Ростова вновь заметили дикого кабана, следом за ним в город неожиданно пришла лиса.

Утром среды, 25 октября, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео читателей, заметивших лисицу на улице Малиновского, 76 минувшей ночью. Зверь спокойно прогуливался по тротуару, дошел до ближайшего дерева и начал есть что-то. При этом, хотя некоторые действительно держат лисиц дома, на животном не было ошейника, который позволил бы найти хозяина. Предположительно, лиса могла прийти в город из рощи или степи, однако в ближайшей Кумженской роще лисы не водятся.

Водитель сбил лису в центре Ростова-на-Дону
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В Ростове на улице Малиновского заметили свободно гуляющую лису
Видео: t.me/etorostov

«Людей почти не боится, удалось покормить с рук», — добавил автор видео. Это вызвало беспокойство у комментаторов, которые попросили автора видео не приближаться к диким животным и сделать прививку от бешенства.

Обращаем внимание, в настоящий момент неизвестно, каким образом лиса появилась на улице Малиновского, подробности инцидента уточняются.

Ранее в Ростове водитель сбил лису в центре города.

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