Потоки кипятка начали бить из земли в Ростове-на-Дону

Posted 25 октября, 13:31
Published 25 октября, 13:31
Modified 25 октября, 13:34
Updated 25 октября, 13:34
По их словам, в среду, 25 октября, оказался разрушен асфальт на проезжей части на улице Суворова. Из появившегося разлома стали бить потоки горячей воды в несколько этажей.
Ростовчане назвали происходящее новым горячим фонтаном. Вода между тем попадает на дорогу и уже появились лужи, в дальнейшем может произойти более серьезное подтопление.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Добавим, что это не первый подобный инцидент в городе, так как ранее коммунальный фонтан в два этажа топил центр Ростова-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.