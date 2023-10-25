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Posted 25 октября, 13:31

Published 25 октября, 13:31

Modified 25 октября, 13:34

Updated 25 октября, 13:34

Потоки кипятка начали бить из земли в Ростове-на-Дону

Потоки кипятка начали бить из земли в Ростове-на-Дону

25 октября 2023, 13:31
Фото: pxhere.com
Потоки кипятка начали бить из земли в Ростове-на-Дону

Коммунальный фонтан из горячей воды появился на дороге в Ростове днем 25 октября

В Ростове-на-Дону по причине коммунальной аварии из земли начали вырываться на поверхность потоки воды, сообщили горожане в соцсетях.

По их словам, в среду, 25 октября, оказался разрушен асфальт на проезжей части на улице Суворова. Из появившегося разлома стали бить потоки горячей воды в несколько этажей.

Ростовчане назвали происходящее новым горячим фонтаном. Вода между тем попадает на дорогу и уже появились лужи, в дальнейшем может произойти более серьезное подтопление.

Кипятком затопило улицу в Ростове-на-Дону
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Коммунальный фонтан из горячей воды появился на дороге в Ростове днем 25 октября
Видео: t.me/etorostov

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Добавим, что это не первый подобный инцидент в городе, так как ранее коммунальный фонтан в два этажа топил центр Ростова-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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