Представители Сахалина внесли поправки в новый законопроект Госдумы о туризме

В докладах, которые прозвучали на круглом столе, участники затронули основные проблемы и перспективы развития туризма в регионах России, а также предложения для повышения инвестиционной привлекательности. В нашей стране набирают обороты промышленный и экотуризм, активно развивается детский социальный туризм. Однако прогресс отрасли должен сопровождаться развитием сопутствующей инфраструктуры, и здесь регионам зачастую нужна федеральная поддержка. Речь идет не только о финансовой помощи, но и об устранении правовых противоречий — например, с определенными сложностями при регистрации столкнулись владельцы глэмпингов и мини-отелей. Кроме того, в точечном пересмотре нуждаются правила налогообложения некоторых дополнительных услуг в индустрии гостеприимства. Представители ассоциации «Женщины бизнеса» отметили: депутаты Госдумы идут навстречу предпринимателям и откликаются на обращения, что влечет за собой совершенствование законодательства и упрощение работы для туристического бизнеса.