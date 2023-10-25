Психологи рассказали, чем объясняется боязнь темноты у детей

Posted 25 октября, 15:50
Published 25 октября, 15:50
Modified 25 октября, 15:51
Updated 25 октября, 15:51
Кроме того, эксперт пояснила, что у маленьких детей недостаточно развиты навыки самоконтроля, при этом у них отсутствуют собственные поведенческие нормы и правила, поскольку ребенок полностью подчиняется родителям.
В беседе с представителями NEWS.ru Галина Добромирова отметила, что в темноте, когда выключается свет, ребенок теряет опору, поскольку привычный ему мир как будто рушится.
При включенном свете ребенок видит предметы и обстановку, а когда свет гаснет, вместе с вещами исчезают и правила, нормы, разрешения и запреты, формирующие его обычное поведение. Привычный мир исчезает. В темноте дети теряются, а у тревожного ребенка, испытавшего страх, может укорениться мысль, что с темнотой появляется опасность, — объяснила специалист.
Психолог рассказала, что впечатленные случившимся дети могут дополнять реальность в своем воображении, рисуя страшные образы. Она подчеркнула, что все дети от года до трех лет боятся темноты и отметила, что у некоторых людей эта боязнь сохраняется и во взрослом возрасте.