rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 15:50

Published 25 октября, 15:50

Modified 25 октября, 15:51

Updated 25 октября, 15:51

Психологи рассказали, чем объясняется боязнь темноты у детей

Психологи рассказали, чем объясняется боязнь темноты у детей

25 октября 2023, 15:50
Фото: 1MI
Психолог Добромирова считает, что страх темноты у детей развивается из-за склонности к фантазированию.

Кроме того, эксперт пояснила, что у маленьких детей недостаточно развиты навыки самоконтроля, при этом у них отсутствуют собственные поведенческие нормы и правила, поскольку ребенок полностью подчиняется родителям.

В беседе с представителями NEWS.ru Галина Добромирова отметила, что в темноте, когда выключается свет, ребенок теряет опору, поскольку привычный ему мир как будто рушится.

При включенном свете ребенок видит предметы и обстановку, а когда свет гаснет, вместе с вещами исчезают и правила, нормы, разрешения и запреты, формирующие его обычное поведение. Привычный мир исчезает. В темноте дети теряются, а у тревожного ребенка, испытавшего страх, может укорениться мысль, что с темнотой появляется опасность, — объяснила специалист.

Психолог рассказала, что впечатленные случившимся дети могут дополнять реальность в своем воображении, рисуя страшные образы. Она подчеркнула, что все дети от года до трех лет боятся темноты и отметила, что у некоторых людей эта боязнь сохраняется и во взрослом возрасте.

Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24