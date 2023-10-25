Психологи рассказали, чем объясняется боязнь темноты у детей

Психолог рассказала, что впечатленные случившимся дети могут дополнять реальность в своем воображении, рисуя страшные образы. Она подчеркнула, что все дети от года до трех лет боятся темноты и отметила, что у некоторых людей эта боязнь сохраняется и во взрослом возрасте.