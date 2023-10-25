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Posted 25 октября, 09:59

Published 25 октября, 09:59

Modified 25 октября, 09:59

Updated 25 октября, 09:59

Пять остановок восстановили в Суворовском

Пять остановок восстановили в Суворовском

25 октября 2023, 09:59
Фото: ВКБ-Новостройки
Муниципальные комплексы отремонтировал застройщик района.

Установленные несколько лет назад павильоны со временем выцвели, в некоторых случаях стали жертвами вандализма, а также местом размещения несанкционированных объявлений. Наиболее пострадавшие остановочные комплексы находились на основных магистралях района — ул. Сосновая, Петренко, Платона Кляты, Белоусова и Вавилова.

Недовольные жители массово жаловались в соцсетях и в официальные органы власти. В конечном итоге на помощь пришел застройщик района. Силами управляющих компаний и подрядных организаций, остановочные комплексы на основных магистралях района были отмыты от рисунков и наклеек, исправлены физические повреждения с заменой некоторых элементов и заново покрашены.

Сообщается, что вклад застройщика в благоустройство района превысил 750 тысяч рублей. Теперь от жителей зависит как долго остановки будут оставаться чистыми и приятными глазу.

Фото: ВКБ-Новостройки
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