Пять остановок восстановили в Суворовском

Недовольные жители массово жаловались в соцсетях и в официальные органы власти. В конечном итоге на помощь пришел застройщик района. Силами управляющих компаний и подрядных организаций, остановочные комплексы на основных магистралях района были отмыты от рисунков и наклеек, исправлены физические повреждения с заменой некоторых элементов и заново покрашены.