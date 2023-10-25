Пять остановок восстановили в Суворовском

Posted 25 октября, 09:59
Published 25 октября, 09:59
Modified 25 октября, 09:59
Updated 25 октября, 09:59
Установленные несколько лет назад павильоны со временем выцвели, в некоторых случаях стали жертвами вандализма, а также местом размещения несанкционированных объявлений. Наиболее пострадавшие остановочные комплексы находились на основных магистралях района — ул. Сосновая, Петренко, Платона Кляты, Белоусова и Вавилова.
Недовольные жители массово жаловались в соцсетях и в официальные органы власти. В конечном итоге на помощь пришел застройщик района. Силами управляющих компаний и подрядных организаций, остановочные комплексы на основных магистралях района были отмыты от рисунков и наклеек, исправлены физические повреждения с заменой некоторых элементов и заново покрашены.
Сообщается, что вклад застройщика в благоустройство района превысил 750 тысяч рублей. Теперь от жителей зависит как долго остановки будут оставаться чистыми и приятными глазу.