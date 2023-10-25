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Posted 25 октября, 09:01

Published 25 октября, 09:01

Modified 25 октября, 09:03

Updated 25 октября, 09:03

Ростовчане смогут онлайн увидеть выход в открытый космос космонавта Чуба

Ростовчане смогут онлайн увидеть выход в открытый космос космонавта Чуба

25 октября 2023, 09:01
Фото: t.me/roscosmos_gk
Ростовчане смогут онлайн увидеть выход в открытый космос космонавта Чуба

Выход космонавта из Ростовской области Чуба покажут онлайн 25 октября

Космонавт Николай Чуб из Ростовской области выйдет в открытый космос, что будут транслировать в онлайн-режиме, сообщили в Роскосмосе.

В среду, 25 октября, Чуб и другой космонавт Александр Кононенко должны будут провести работы в открытом космосе. В том числе они осмотрят место негерметичности на дополнительном радиационном теплообменнике.

Известно, что все работы займут почти семь часов, а начнутся они в 20.55 мск. Для всех желающих запустят онлайн-трансляцию в соцсетях.

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Напомним, что Чуб сейчас находится на МСК и проведет в космосе около года. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого стало известно, куда отправили экспонаты из закрытого музея космонавтики в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Космос#Ростов#Экспонаты#Роскосмос#Музей космонавтики
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