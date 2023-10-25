Ростовчане смогут онлайн увидеть выход в открытый космос космонавта Чуба

Posted 25 октября, 09:01
Published 25 октября, 09:01
Modified 25 октября, 09:03
Updated 25 октября, 09:03
В среду, 25 октября, Чуб и другой космонавт Александр Кононенко должны будут провести работы в открытом космосе. В том числе они осмотрят место негерметичности на дополнительном радиационном теплообменнике.
Известно, что все работы займут почти семь часов, а начнутся они в 20.55 мск. Для всех желающих запустят онлайн-трансляцию в соцсетях.
Напомним, что Чуб сейчас находится на МСК и проведет в космосе около года. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого стало известно, куда отправили экспонаты из закрытого музея космонавтики в Ростове.