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Posted 25 октября, 05:55

Published 25 октября, 05:55

Modified 25 октября, 05:57

Updated 25 октября, 05:57

Ростовчане заявили, что две недели живут без света после пожара в общежитии

Ростовчане заявили о жизни в обесточенном общежитии после пожара

25 октября 2023, 05:55
Фото: 1MI

Ростовчане заявили, что две недели живут без света после пожара в общежитии

В Ростове-на-Дону более двух недель не восстанавливают электроснабжение в общежитии, где произошел пожар, сообщили жильцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Они рассказали, что 6 октября в общежитии на проспекте Шолохова произошел пожар и погибла женщина. Говорилось, что она отравилась угарным газом, после чего ее повезли в больницу, но спасти ее не удалось.

Теперь жильцы рассказали, что им приходится жить в условиях постоянного запаха гари и без света., По их словам, ремонтные работы так и не начались.

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«С того дня жильцы сидят без света, нюхают гарь, которая скопилась по всему этажу. Пострадали 5 комнат. Деньги за капремонт были уплачены, но никто до сих пор не решил проблему, УК молчит», — заявили жильцы.

Фото: Это Ростов - ВК

Добавим, что официальной информации об отсутствии света не поступало.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Больница#Капремонт#Общежитие#Ростов#Ремонтные работы#Электроснабжение#Жильцы#Угарный газ#Управляющая компания
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