Ростовчане заявили о жизни в обесточенном общежитии после пожара

Posted 25 октября, 05:55
Published 25 октября, 05:55
Modified 25 октября, 05:57
Updated 25 октября, 05:57
Они рассказали, что 6 октября в общежитии на проспекте Шолохова произошел пожар и погибла женщина. Говорилось, что она отравилась угарным газом, после чего ее повезли в больницу, но спасти ее не удалось.
Теперь жильцы рассказали, что им приходится жить в условиях постоянного запаха гари и без света., По их словам, ремонтные работы так и не начались.
«С того дня жильцы сидят без света, нюхают гарь, которая скопилась по всему этажу. Пострадали 5 комнат. Деньги за капремонт были уплачены, но никто до сих пор не решил проблему, УК молчит», — заявили жильцы.
Добавим, что официальной информации об отсутствии света не поступало.