Ростовскую область накроют магнитные бури с 30 октября

Магнитные бури продлятся три дня и утихнут к ночи на четверг, 2 ноября. Для сохранения нормального самочувствия жителям Ростовской области рекомендуется не переутомляться, есть легкую пищу, избегать употребления алкоголя и табака, а также достаточно спать и не забывать гулять на свежем воздухе.