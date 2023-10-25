Ростовскую область накроют магнитные бури с 30 октября

Posted 25 октября, 06:46
Published 25 октября, 06:46
Modified 25 октября, 06:48
Updated 25 октября, 06:48
Согласно прогнозу, с понедельника, 30 октября, в Ростовской области начнутся магнитные бури. К вечеру возмущения достигнут отметки четыре балла, из-за чего у некоторых дончан может наблюдаться ухудшение самочувствия, характеризующееся перепадами настроения, упадком сил, головной болью, нарушением сна, депрессивным состоянием и скачками давления.
Магнитные бури продлятся три дня и утихнут к ночи на четверг, 2 ноября. Для сохранения нормального самочувствия жителям Ростовской области рекомендуется не переутомляться, есть легкую пищу, избегать употребления алкоголя и табака, а также достаточно спать и не забывать гулять на свежем воздухе.
Ранее дончанам рассказали, когда ждать магнитные бури в ноябре.