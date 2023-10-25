rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 06:46

Published 25 октября, 06:46

Modified 25 октября, 06:48

Updated 25 октября, 06:48

Ростовскую область накроют магнитные бури с 30 октября

Ростовскую область накроют магнитные бури с 30 октября

25 октября 2023, 06:46
Фото: NASA/cc0
Ростовскую область накроют магнитные бури с 30 октября

В Ростовской области прогнозируют магнитные бури с 30 октября

В Ростовской области жителей ожидают магнитные бури с 30 октября, об этом сообщили синоптики.

Согласно прогнозу, с понедельника, 30 октября, в Ростовской области начнутся магнитные бури. К вечеру возмущения достигнут отметки четыре балла, из-за чего у некоторых дончан может наблюдаться ухудшение самочувствия, характеризующееся перепадами настроения, упадком сил, головной болью, нарушением сна, депрессивным состоянием и скачками давления.

Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь
Узнать подробнее

Магнитные бури продлятся три дня и утихнут к ночи на четверг, 2 ноября. Для сохранения нормального самочувствия жителям Ростовской области рекомендуется не переутомляться, есть легкую пищу, избегать употребления алкоголя и табака, а также достаточно спать и не забывать гулять на свежем воздухе.

Ранее дончанам рассказали, когда ждать магнитные бури в ноябре.

Читайте также:
Дожди и холода: стала известна погода в Ростове на ноябрьские праздникиСтал известен прогноз погоды на ноябрь в Ростовской областиСолнечную и теплую погоду пообещали ростовчанам на выходных
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Надежда Пустяк#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Магнитные бури#Самочувствие
Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24