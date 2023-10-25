Шаг навстречу: Почему важно прикрепиться к поликлинике

— Есть категория застрахованного населения, которая не имеет прикрепления к МО и получает первичную медико-санитарную помощь в нескольких поликлиниках. Также не всегда спешат определиться с выбором медорганизации молодые люди, достигшие 18-ти лет. Это, конечно, в силу возраста, когда еще нет понимания важности систематической заботы о здоровье. Ещё одна категория — новорожденные дети. Порой мамы, сформировав полис ребенка на Едином портале госуслуг, не знают, что им еще необходимо осуществить выбор страховой медицинской организации для получения выписки из единого регистра застрахованных лиц. После этого можно будет выбрать поликлинику, в которой вы хотели бы прикрепить ребенка, для чего законный представитель ребенка (как правило, один из родителей) должен написать заявление, на основании которого несовершеннолетнего прикрепят к медорганизации, — комментирует Анжелика Одинёва.