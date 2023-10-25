Шаг навстречу: Почему важно прикрепиться к поликлинике

Posted 25 октября, 09:57
Published 25 октября, 09:57
Modified 25 октября, 09:58
Updated 25 октября, 09:58
Самый массовый вид медицинской помощи — амбулаторный, не требующий госпитализации. Такую помощь получают примерно 80% больных, обратившихся в различные организации здравоохранения.
Гражданин, застрахованный по ОМС, может рассчитывать на бесплатный прием врачей, диагностику и назначение курса лечения, в том числе профильными специалистами среди которых кардиолог, невролог и т. д.
Как пояснили корреспонденту Rostovgazeta в ТФОМС Ростовской области, важно помнить, что весь спектр возможностей полиса ОМС доступен при одном условии. Когда пациент прикреплён к поликлинике, где ему оказывают амбулаторную медицинскую помощь.
По словам начальника управления организации ОМС ТФОМС Ростовской области Ларисы Агапоновой, прикрепление к поликлинике просто необходимо.
—Хотя бы для того, чтобы направить пациента на лечение в больницу, в областной либо федеральный медицинский центр. Предположим, что больному необходима высокотехнологичная медицинская помощь. Выписать направление для оказания ВМП врач сможет только тому пациенту, который прикреплен к поликлинике, — говорит Лариса Агапонова.
Специалисты фонда считают, что прикрепляться правильнее всего к медицинской организации (МО) по месту жительства. Во-первых, это удобно для самого пациента, когда амбулаторная медпомощь находится в шаговой доступности, либо в одной-двух остановках общественного транспорта. Во-вторых, проще вызвать на дом врача.
— Оказание первичной медико-санитарной помощи поликлиникой осуществляется по территориально-участковому принципу, с установленными границами участков. Врач может выехать для оказания амбулаторно-поликлинической медпомощи на дому только, если пациент находится в пределах обслуживания этой поликлиники и прикреплён к ней. Если вы закреплены за медицинской организацией, которая находится в другой части города, то вызов врача на дом невозможен. Это правило, не касается случаев, когда требуется скорая медицинская помощь, — поясняет заместитель начальника отдела организации информационного сопровождения застрахованных лиц ТФОМС Ростовской области Анжелика Одинёва.
Согласно данным ТФОМС Ростовской области, значительная часть жителей Ростовской области, имея полис ОМС, до сих пор не осуществила право выбора и не прикрепилась к поликлиникам для получения амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.
— Есть категория застрахованного населения, которая не имеет прикрепления к МО и получает первичную медико-санитарную помощь в нескольких поликлиниках. Также не всегда спешат определиться с выбором медорганизации молодые люди, достигшие 18-ти лет. Это, конечно, в силу возраста, когда еще нет понимания важности систематической заботы о здоровье. Ещё одна категория — новорожденные дети. Порой мамы, сформировав полис ребенка на Едином портале госуслуг, не знают, что им еще необходимо осуществить выбор страховой медицинской организации для получения выписки из единого регистра застрахованных лиц. После этого можно будет выбрать поликлинику, в которой вы хотели бы прикрепить ребенка, для чего законный представитель ребенка (как правило, один из родителей) должен написать заявление, на основании которого несовершеннолетнего прикрепят к медорганизации, — комментирует Анжелика Одинёва.
Ситуация, когда существенная часть граждан застрахована по ОМС, но не прикреплена к МО, влияет на качество медицинской помощи. Дело в том, что формирование бюджета медицинских организаций происходит по принципу подушевого финансирования. Это, когда средства на оказание бесплатной для граждан медпомощи выделяются каждой конкретной МО в соответствии с количеством прикрепленных к поликлинике пациентов.
— С этого года у нас полностью подушевое финансирование. Ранее эта схема формирования бюджета включала в себя только терапевтов, педиатров и 4 самых распространенных узких специалиста. Теперь у нас на подушевом финансировании находится вся первичная медико-санитарная служба, куда входят все узкие специалисты. Это означает, в частности, что финансирование поликлиник очень существенно зависит от количества, прикрепленного к ним населения, — объясняет Лариса Агапонова.
Подушевое финансирование воплощает в жизнь принцип «деньги следуют за пациентом» и стимулирует первичное звено здравоохранения качественно оказывать амбулаторную медпомощь населению. При этом, чтобы система работала максимально эффективно, застрахованным гражданам необходимо сделать ей «шаг навстречу», уверены специалисты ТФОМС Ростовской области, и прикрепиться к медицинской организации.
— Каждый человек заинтересован в том, чтобы его поликлиника имела стабильное финансирование, в том, что его сможет посетить дома врач, что при необходимости будет выписано направление для лечения в областной или федеральный центр. Когда вы прикреплены к медицинской организации — это другой уровень отношений, ведь поликлиника теперь, по сути, несет за вас ответственность. Поэтому очень важно оформить эти отношения между гражданином и медорганизацией и прикрепиться, — говорит Лариса Агапонова.
Существует и еще одно значимое обстоятельство. На основании списка прикрепленных лиц, поликлиника формирует поименные планы проведения диспансеризации и профилактических осмотров.
— Поликлиника вправе их проводить только своему прикрепленному населению. Для нее это дополнительный к подушевому финансированию заработок, а для прикрепленных граждан возможность бесплатно, по полису ОМС пройти профилактическое обследование. В случае необходимости, по итогам проведенной диспансеризации, прикрепленный гражданин направляется на II этап диспансеризации для углубленного обследования, а также для постановки на диспансерный учет, — объясняет начальник управления организации ОМС ТФОМС Ростовской области.
Раз в год можно выбрать для прикрепления любую медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, и участвующую в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.
— Чтобы прикрепиться к той или иной медицинской организации, нужно обратиться в выбранную вами МО, имея при себе полис ОМС (или выписку из Единого реестра зарегистрированных лиц), паспорт, для детей до 14 лет — свидетельство о рождении, а также СНИЛС при наличии. В том случае, если вы хотите прикрепить к поликлинике ребенка, на руках должен быть документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего, — говорит Анжелика Одинёва.
При осуществлении выбора МО оказывающей первичную медико-санитарную помощь гражданин должен быть ознакомлен с перечнем с врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) указанных медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на дому.
Открепление от прежней поликлиники происходит автоматически. В тех случаях, когда при прикреплении к выбранной поликлинике возникают затруднения и вопросы, решить их можно обратившись в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, либо в контакт-центр ТФОМС Ростовской области.
Список «горячих» телефонов для получения информации по вопросам ОМС:
|ТФОМС Ростовской области
|8 800 100 98 78
|ООО МСО «Панацея»
|8 800 200 08 68
|Ростовский филиал ЗАО «МАКС-М»
|8 800 555 00 03
|Ростовский филиал АО «Страховая компания „СОГАЗ-Мед“
|8 800 100 07 02
|Филиал ООО „Капитал МС“ в Ростовской области
|8 800 100 81 01
|ООО „АльфаСтрахование-ОМС“ филиал „АсСтра“
|8 800 555 10 01