Синоптики рассказали, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону

Posted 25 октября, 04:55
Published 25 октября, 04:55
Modified 25 октября, 05:02
Updated 25 октября, 05:02
Пока в городе будет сохраняться дождливая погода, осадки ожидаются в среду и четверг. Средняя температура составит 19 градусов, а ветер усилится до четырех метров в секунду.
В пятницу должно быть облачно, а воздух прогреется до 18 градусов. На выходных хорошей погоды ждать не стоит, так как снова начнутся дожди, но будет тепло.
А в воскресенье должно выглянуть солнце, воздух прогреется до 17 градусов. С понедельника, 30 октября, похолодает до 15 градусов, во вторник — до 13 градусов.
Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре.