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Posted 25 октября, 04:55

Published 25 октября, 04:55

Modified 25 октября, 05:02

Updated 25 октября, 05:02

В Ростове-на-Дону похолодает до 13 градусов с 31 октября

Синоптики рассказали, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону

25 октября 2023, 04:55
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону похолодает до 13 градусов с 31 октября

В Ростове-на-Дону на следующей неделе может резко похолодать до 13 градусов, сообщили синоптики.

Пока в городе будет сохраняться дождливая погода, осадки ожидаются в среду и четверг. Средняя температура составит 19 градусов, а ветер усилится до четырех метров в секунду.

В пятницу должно быть облачно, а воздух прогреется до 18 градусов. На выходных хорошей погоды ждать не стоит, так как снова начнутся дожди, но будет тепло.

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А в воскресенье должно выглянуть солнце, воздух прогреется до 17 градусов. С понедельника, 30 октября, похолодает до 15 градусов, во вторник — до 13 градусов.

Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре.

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