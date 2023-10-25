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Posted 25 октября, 07:14

Published 25 октября, 07:14

Modified 25 октября, 07:16

Updated 25 октября, 07:16

Сотни домов в центре Ростова останутся без воды на сутки с 26 октября

Сотни домов в центре Ростова останутся без воды на сутки с 26 октября

25 октября 2023, 07:14
Фото: Ростовский Водоканал
Сотни домов в центре Ростова останутся без воды на сутки с 26 октября

В центре Ростова в десятках жилых домов отключат воду с 26 октября

В Ростове без воды на сутки останутся жители сотен домов в центре города, об этом сообщили в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

В среду, 25 октября, пресс-служба ресурсоснабжающей компании объявила о плановом отключении воды в центре Ростова. Причиной этого назвали переподключение водопровода в переулке Островском, из-за которого водоканал вынужден прекратить подачу водоснабжения в жилые дома.

Фото: АО «Ростовводоканал».

Так, согласно данным компании, отключать воду начнут в 08.30 мск 26 октября. Отключения коснутся участка в границах улицы Большой Садовой, проспекта Буденновского, переулка Халтуринского и улицы Станиславского. Также с пониженным давлением будут подавать воду в дома в границах проспекта Буденновского, улицы Большой Садовой, проспекта Сиверса, Станиславского, переулка Халтуринского.

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Подачу водоснабжения восстановят в пятницу, 27 октября, в 08.00 мск, до тех пор жителей Ростова просят запастись водой.

Ранее из-за непогоды дончане остались без света и воды.

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