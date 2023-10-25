Сотни домов в центре Ростова останутся без воды на сутки с 26 октября

Так, согласно данным компании, отключать воду начнут в 08.30 мск 26 октября. Отключения коснутся участка в границах улицы Большой Садовой, проспекта Буденновского, переулка Халтуринского и улицы Станиславского. Также с пониженным давлением будут подавать воду в дома в границах проспекта Буденновского, улицы Большой Садовой, проспекта Сиверса, Станиславского, переулка Халтуринского.