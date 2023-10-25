Сотни домов в центре Ростова останутся без воды на сутки с 26 октября

Posted 25 октября, 07:14
Published 25 октября, 07:14
Modified 25 октября, 07:16
Updated 25 октября, 07:16
В среду, 25 октября, пресс-служба ресурсоснабжающей компании объявила о плановом отключении воды в центре Ростова. Причиной этого назвали переподключение водопровода в переулке Островском, из-за которого водоканал вынужден прекратить подачу водоснабжения в жилые дома.
Так, согласно данным компании, отключать воду начнут в 08.30 мск 26 октября. Отключения коснутся участка в границах улицы Большой Садовой, проспекта Буденновского, переулка Халтуринского и улицы Станиславского. Также с пониженным давлением будут подавать воду в дома в границах проспекта Буденновского, улицы Большой Садовой, проспекта Сиверса, Станиславского, переулка Халтуринского.
Подачу водоснабжения восстановят в пятницу, 27 октября, в 08.00 мск, до тех пор жителей Ростова просят запастись водой.
Ранее из-за непогоды дончане остались без света и воды.