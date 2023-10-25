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Posted 25 октября, 08:37

Published 25 октября, 08:37

Modified 25 октября, 08:39

Updated 25 октября, 08:39

Стала известна причина выхода в космос космонавта из Ростовской области

Стала известна причина выхода в космос космонавта из Ростовской области

25 октября 2023, 08:37
Фото: t.me/roscosmos_gk
Стала известна причина выхода в космос космонавта из Ростовской области

Космонавт из Ростовской области Чуб проведет в открытом космосе почти 7 часов

Космонавт из Ростовской области Николай Чуб, находящийся на МКС, выйдет в открытый космос, говорится в Telegram-канале Роскосмоса.

Это произойдет в среду, 25 октября, вместе с Чубом будет еще один космонавт Олег Кононенко. Все это будут транслировать в соцсетях, поэтому посмотреть сможет любой желающий.

«Они осмотрят место негерметичности на дополнительном радиационном теплообменнике и установят радиолокатор», — говорится в публикации.

Космонавт из Ростовской области выйдет в открытый космос осенью
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Фото: t.me/roscosmos_gk

Отмечается, что операция начнется в 20.55 мск, всего работы продлятся более шести часов.

Напомним, что космонавт Николай Чуб отправился на год в космос. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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