Стала известна причина выхода в космос космонавта из Ростовской области

Posted 25 октября, 08:37
Published 25 октября, 08:37
Modified 25 октября, 08:39
Updated 25 октября, 08:39
Это произойдет в среду, 25 октября, вместе с Чубом будет еще один космонавт Олег Кононенко. Все это будут транслировать в соцсетях, поэтому посмотреть сможет любой желающий.
«Они осмотрят место негерметичности на дополнительном радиационном теплообменнике и установят радиолокатор», — говорится в публикации.
Отмечается, что операция начнется в 20.55 мск, всего работы продлятся более шести часов.
Напомним, что космонавт Николай Чуб отправился на год в космос. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.