Стали известны подробности массовой эвакуации школ в Азове

На данный момент горожане говорят, что эвакуации провели в школах 5, 9, 11, 14 и 3, а также лицее и медицинском колледже. Пользователи в комментариях предполагают, что могли поступить угрозы, но официальных комментариев о случившемся не было, информация уточняется.