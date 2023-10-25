Стали известны подробности массовой эвакуации школ в Азове

Posted 25 октября, 11:11
Published 25 октября, 11:11
Modified 25 октября, 11:13
Updated 25 октября, 11:13
По неизвестной пока причине, из образовательных учреждений стали выводить детей и персонал. Теперь они ожидают на улице возле школ, когда снова смогут попасть внутрь.
На данный момент горожане говорят, что эвакуации провели в школах 5, 9, 11, 14 и 3, а также лицее и медицинском колледже. Пользователи в комментариях предполагают, что могли поступить угрозы, но официальных комментариев о случившемся не было, информация уточняется.
«У нас началась эвакуация в конце первой смены, когда вторая смена начала подходить были четыре недолгих звонка и всех вывели на улицу. Учителя ничего не знают, а дети уже дома сидят», — заявили горожане.
«Может это учебная эвакуация?», — поинтересовались жители города.
Ранее спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в Ростовской области.