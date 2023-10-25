rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 11:11

Published 25 октября, 11:11

Modified 25 октября, 11:13

Updated 25 октября, 11:13

Стали известны подробности массовой эвакуации школ в Азове

Стали известны подробности массовой эвакуации школ в Азове

25 октября 2023, 11:11
Фото: 86.mchs.gov.ru
Стали известны подробности массовой эвакуации школ в Азове

В Азове назвали подробности массовой эвакуации школ днем 25 октября

В Азове в среду, 25 октября, провели эвакуацию в нескольких школах, сообщили очевидцы в соцсетях.

По неизвестной пока причине, из образовательных учреждений стали выводить детей и персонал. Теперь они ожидают на улице возле школ, когда снова смогут попасть внутрь.

На данный момент горожане говорят, что эвакуации провели в школах 5, 9, 11, 14 и 3, а также лицее и медицинском колледже. Пользователи в комментариях предполагают, что могли поступить угрозы, но официальных комментариев о случившемся не было, информация уточняется.

В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк»
Узнать подробнее

«У нас началась эвакуация в конце первой смены, когда вторая смена начала подходить были четыре недолгих звонка и всех вывели на улицу. Учителя ничего не знают, а дети уже дома сидят», — заявили горожане.

«Может это учебная эвакуация?», — поинтересовались жители города.

Ранее спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк»Спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в Ростовской областиВ Ростове эвакуировали жильцов многоэтажки на Королева, где загорелась квартира
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Азов#Последние новости Ростова на сегодня#Школы#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24