Tele2 запустила на платформе Wink подписку MiXX Neo для любителей кино и сериалов

MiXX Neo включает «Wink 5-в-1», который открывает доступ к пяти развлекательным сервисам – это коллекции от онлайн-кинотеатров Wink, more.tv, START и viju+, а также пакет из 120 популярных эфирных и тематических телеканалов. Дополнительно абоненты новой подписки могут смотреть топовые фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра PREMIER. Меломаны получают доступ к «VK Музыке», которая позволяет слушать треки без рекламы и офлайн, а также к сервису «Караоке» от Wink. С MiXX Neo можно пользоваться обширным каталогом «Литрес» с 200 тыс. электронных и аудиокниг. Наконец, подписчикам доступна скидка 10% для шопинга на Lamoda.