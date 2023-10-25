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Posted 25 октября, 19:30

Published 25 октября, 19:30

Modified 25 октября, 19:51

Updated 25 октября, 19:51

«Траур в Киеве»: Спикером Палаты представителей США избран «трампист» Майк Джонсон

«Траур в Киеве»: Спикером Палаты представителей США избран «трампист» Майк Джонсон

25 октября 2023, 19:30
Фото: Reuters
После нескольких недель кризиса внутри Республиканской партии новым спикером Палаты представителей стал Майк Джонсон. Это давний сторонник Трампа, который выступал против помощи Киеву. Избрание Джонсона поставит под вопрос дальнейшее финансирование войны на Украине из бюджета США, полагают эксперты.
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СВО

На посту спикера Палаты представителей Джонсон сменил Кевина Маккарти, который был смещен три недели назад. При голосовании он выиграл с небольшим отрывом у демократа Хакима Джеффриса — 220 против 209 голосов.

Про Джонсона известно то, что он ярый сторонник бывшего президента США Дональда Трампа и участвовал в безуспешных попытках отменить результаты выборов 2020 года. В Палату представителей Джонсон избрался в 2016 году, там он занимает должность зампреда Республиканской конференции Палаты представителей и зампреда самой Палаты.

Ранее Джонсон открыто выступал против оказания Штатами финансовой и военной помощи Украине. Так, он проголосовал против пакета помощи Киеву на 40 млрд. долларов, несмотря на то, что в феврале 2022 года высказывался в защиту Украины.

При этом с началом израильского-палестинского конфликта Джонсон заявил, что готов поддержать Израиль. «Мы предоставим поддержку и ресурсы, необходимые для избавления Ближнего Востока и мира от террористического режима ХАМАСа», — цитирует его американское издание The Hill.

Дональд Трамп высоко оценил кандидатуру Майка Джонсона на пост спикера Палаты представителей: «Я думаю, что Джонсон очень хорошо справляется со своими обязанностями. Он замечательный конгрессмен, которого все уважают. Я слышал, что он выглядит очень хорошо. У меня не было ни одного негативного отзыва о нем. Он всем нравится», — заявил Трамп.

В России избрание Джонсона расценили как сигнал к возможному урезанию до минимума финансовой и военной помощи Украине со стороны США. Это, в свою очередь, неизбежно отразится на перспективах дальнейшего украинского наступления, которое уже сейчас многие в России и на Западе и без того считают провальным.

«США. Траур в Киеве. Спикером палаты представителей Конгресса США избран Майкл Джонсон, который всегда голосовал против американских денег Украине. В специальном рейтинге членов Конгресса, который делают „сторонники Украины“ (на самом деле, сторонники русофобского режима на Украине) у Джонсона рейтинг отношения к Украине — „очень плохо“, — написал в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.

«И это очень хорошо! Это значит, что финансирование войны на Украине из бюджета США под угрозой. Зеленский плачет», — заметил Марков.

Похожего мнения придерживается и политолог Максим Жаров. Оценивая результаты голосования по кандидатуре Джонсона, эксперт предположил, что тот стал спикером при поддержке демократов.

«Что в свою очередь означает, что Дональд Трамп удержал свое влияние в Республиканской партии США в обмен на „пакетную сделку“ с Белым домом. И, скорее всего, она состоит в раздельном голосовании за „пакетный“ запрос Белого дома на 106 млрд. долларов. То есть голосование за деньги Израилю пройдет уже на днях, а вокруг украинских денег республиканцы и Белый дом устроят длинное шоу с непонятным пока Киеву финалом», — написал Жаров в своем ТГ-канале.

Проукраинские ТГ-каналы назвали избрание Джонсона «плохой новостью для Офиса президента». По мнению одного из них, «говорить о 60 миллиардах помощи теперь становится бессмысленно».

#Россия#США#СВО#Украина#Зеленский#Запад#Майк Джонсон#Республиканская партия#Война на украине#Бюджет США#Дональд Трамп
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