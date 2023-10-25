Улицы начнут массово перекрывать в Ростове с ноября

Posted 25 октября, 13:15
Published 25 октября, 13:15
Modified 25 октября, 13:17
Updated 25 октября, 13:17
В Ростове в ноябре начнут действовать новые дорожные ограничения. Они связаны с дорожными и коммунальными работами в городе.
Так, с 10 ноября остановку и стоянку транспорта запретят на улице Искусственной от Мясникова до Закруткина по западной стороне.
С 13 ноября по 15 декабря проехать нельзя будет по улице Берберовской от дома № 31 до строения с адресным ориентиром 40 лет Победы №95е/1.
В эти же даты аналогичное ограничение начнет действовать на Привокзальной от Привокзальной, 3/2 до Портовой. Ограничение на Портовой коснется и участка от дома №30 до площади Стачки 1902 года, а также по спуску с путепровода на проспекте Стачки до Привокзальной.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ограничат движение на участке улицы Полторацкого.