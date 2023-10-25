Улицы начнут массово перекрывать в Ростове с ноября

В эти же даты аналогичное ограничение начнет действовать на Привокзальной от Привокзальной, 3/2 до Портовой. Ограничение на Портовой коснется и участка от дома №30 до площади Стачки 1902 года, а также по спуску с путепровода на проспекте Стачки до Привокзальной.