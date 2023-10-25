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Posted 25 октября, 13:15

Published 25 октября, 13:15

Modified 25 октября, 13:17

Updated 25 октября, 13:17

Улицы начнут массово перекрывать в Ростове с ноября

Улицы начнут массово перекрывать в Ростове с ноября

25 октября 2023, 13:15
Фото: rostovgazeta.ru
Улицы начнут массово перекрывать в Ростове с ноября
Массовое перекрытие ожидает ростовских водителей в ноябре, сообщили в администрации города.

В Ростове в ноябре начнут действовать новые дорожные ограничения. Они связаны с дорожными и коммунальными работами в городе.

Так, с 10 ноября остановку и стоянку транспорта запретят на улице Искусственной от Мясникова до Закруткина по западной стороне.

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С 13 ноября по 15 декабря проехать нельзя будет по улице Берберовской от дома № 31 до строения с адресным ориентиром 40 лет Победы №95е/1.

В эти же даты аналогичное ограничение начнет действовать на Привокзальной от Привокзальной, 3/2 до Портовой. Ограничение на Портовой коснется и участка от дома №30 до площади Стачки 1902 года, а также по спуску с путепровода на проспекте Стачки до Привокзальной.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ограничат движение на участке улицы Полторацкого.

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