«Умный и глубокий»: ростовчанин Дибров высказался о рэпере Паше Технике

Posted 25 октября, 16:25
Published 25 октября, 16:25
Modified 25 октября, 16:27
Updated 25 октября, 16:27
Ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал, что взял интервью у скандально известного рэпера и блогера Паши Техника. Он известен не только своими музыкальными творениями, но и борьбой с наркозависимостью. Видео Техника, где он находится в нетрезвом состоянии, пользуются популярностью среди фанатов.
Дибров же заверил, что образ рэпера в сети отличается от того, какой он в реальной жизни. Сейчас Техник уже месяц как не употребляет запрещенные вещества, а потому телеведущий смог пообщаться с ним «с удовольствием».
«Должен сказать, что передо мной был очень-очень умный, глубокий и искренний собеседник», — заключил ростовчанин.
Ранее Дмитрий Дибров порассуждал об архитектуре Ростова.