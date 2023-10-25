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Posted 25 октября, 16:25

Published 25 октября, 16:25

Modified 25 октября, 16:27

Updated 25 октября, 16:27

Дмитрий Дибров рассказал о знакомстве с рэпером и блогером Пашей Техником

«Умный и глубокий»: ростовчанин Дибров высказался о рэпере Паше Технике

25 октября 2023, 16:25
Фото: wikipedia.org
Дмитрий Дибров рассказал о знакомстве с рэпером и блогером Пашей Техником

Ростовчанин Дибров назвал «умным и глубоким» рэпера Пашу Техника

Ростовский телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о знакомстве с рэпером и блогером Пашей Техником, своими впечатлениями он поделился с «Пятым каналом».

Ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал, что взял интервью у скандально известного рэпера и блогера Паши Техника. Он известен не только своими музыкальными творениями, но и борьбой с наркозависимостью. Видео Техника, где он находится в нетрезвом состоянии, пользуются популярностью среди фанатов.

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Дибров же заверил, что образ рэпера в сети отличается от того, какой он в реальной жизни. Сейчас Техник уже месяц как не употребляет запрещенные вещества, а потому телеведущий смог пообщаться с ним «с удовольствием».

«Должен сказать, что передо мной был очень-очень умный, глубокий и искренний собеседник», — заключил ростовчанин.

Ранее Дмитрий Дибров порассуждал об архитектуре Ростова.

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