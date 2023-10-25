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Posted 25 октября, 11:04

Published 25 октября, 11:04

Modified 25 октября, 11:07

Updated 25 октября, 11:07

Урбанист объяснил, почему транспортные компании Ростова хотят поднять цену на проезд

Урбанист рассказал, почему транспортные компании Ростова хотят повышения цены проезда

25 октября 2023, 11:04
Фото: 1MI
Урбанист объяснил, почему транспортные компании Ростова хотят поднять цену на проезд

Урбанист Зайцев заявил, что дорожникам выгодны проблемы с транспортом в Ростове

На днях в городских СМИ стала появляться информация о том, что транспортные компании города предлагают поднять цену на проезд в общественном транспорте. По их мнению, это позволит увеличить зарплаты сотрудникам

По мнению ростовского блогера-урбаниста Артемия Зайцева, перевозчики хотят повысить тариф, чтобы оплачивать кредиты за новые автобусы.

«При этом муниципальное предприятие получило 200 автобусов в 2017–2018 году бесплатно», — добавляет эксперт.

Перевозчики обратились в администрацию Ростова с просьбой поднять тариф на проезд
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Как иронично подмечает Зайцев, ситуация с транспортными предприятиями в городе напоминает поговорку: «Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить».

«По моему мнению, дорожникам выгодно, если общественный транспорт ходит плохо. Главный показатель — чтобы было больше пробок и давали больше денег на дороги и развязки», — считает урбанист.

Ранее RostovGazeta писала о том, сколько должен стоить проезд в ростовском транспорте.

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