Урбанист рассказал, почему транспортные компании Ростова хотят повышения цены проезда

Posted 25 октября, 11:04
Published 25 октября, 11:04
Modified 25 октября, 11:07
Updated 25 октября, 11:07
По мнению ростовского блогера-урбаниста Артемия Зайцева, перевозчики хотят повысить тариф, чтобы оплачивать кредиты за новые автобусы.
«При этом муниципальное предприятие получило 200 автобусов в 2017–2018 году бесплатно», — добавляет эксперт.
Как иронично подмечает Зайцев, ситуация с транспортными предприятиями в городе напоминает поговорку: «Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить».
«По моему мнению, дорожникам выгодно, если общественный транспорт ходит плохо. Главный показатель — чтобы было больше пробок и давали больше денег на дороги и развязки», — считает урбанист.
Ранее RostovGazeta писала о том, сколько должен стоить проезд в ростовском транспорте.