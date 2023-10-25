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Posted 25 октября, 03:58

Published 25 октября, 03:58

Modified 25 октября, 04:00

Updated 25 октября, 04:00

Урбанист Зайцев объяснил, как поднять цену на проезд в автобусах Ростова

Урбанист Зайцев объяснил, сколько должен стоить проезд в ростовском транспорте

25 октября 2023, 03:58
Фото: Midjourney
Урбанист Зайцев объяснил, как поднять цену на проезд в автобусах Ростова
Стоимость проезда в ростовских автобусах не должна быть выше, чем в Краснодаре, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

По мнению урбаниста, стоимость проезда в общественном транспорте — вопрос больше политический, нежели экономический.

«Самое главное, чтобы тариф не был выше, чем в Краснодаре. Как только Краснодар поднял тариф до 33 рублей, у нас подняли до 32. Как только Краснодар поднял до 40 рублей у нас поднимут до 39», — замечает Артемий Зайцев.

Стоимость проезда в автобусах может резко подорожать в Ростове
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Только от Краснодаре, добавляет урбанист, есть кондукторы.

«Водители сами собирают оплату, простаивают на остановках, и весь транспорт ходит медленно. Если включить в цену проезда кондуктора, то цена проезда станет выше, чем в Краснодаре», — считает эксперт.

Он поясняет, что для повышения тарифов, нужно улучшить качество транспорта.

«Но этого не будет, потому что из 10 запланированных выделенных полос в 2022 году сделали одну. ПКРТИ — документ, утверждённый депутатами, не выполняется», — заключает Зайцев.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове у автобуса №70 выдавило стекло из-за переполненного салона.


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