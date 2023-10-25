«Увидеть синего кита»: почему россиянам стоит посетить Шри-Ланку

«Диквелла, Унаватуна, Велигама и Мирисса считаются курортами для спокойного, преимущественно семейного отдыха. В последний городок с ноября по апрель многие приезжают для того, чтобы увидеть самое большое животное на Земле — синего кита», — сказала Воронина в интервью с журналистом издания «Подмосковье сегодня».