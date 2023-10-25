«Увидеть синего кита»: почему россиянам стоит посетить Шри-Ланку

Posted 25 октября, 12:05
Published 25 октября, 12:05
Modified 25 октября, 12:07
Updated 25 октября, 12:07
Туристический эксперт и руководитель туроператора Let’s Fly Любовь Воронина рассказала, почему стоит отправиться в Шри-Ланку и какие интересные места она предлагает россиянам. По ее словам, здесь много приятных и уютных пляжей.
«Диквелла, Унаватуна, Велигама и Мирисса считаются курортами для спокойного, преимущественно семейного отдыха. В последний городок с ноября по апрель многие приезжают для того, чтобы увидеть самое большое животное на Земле — синего кита», — сказала Воронина в интервью с журналистом издания «Подмосковье сегодня».
Она добавила, что наблюдение за миграцией китов пользуется популярностью среди туристов, которые хотят увидеть это явление своими глазами.
«Хиккадува известна своими модными кафе и вечеринками, здесь много молодежи. А Негомбо — идеальное место для пляжного отдыха и посещения достопримечательностей благодаря развитой инфраструктуре», — отметила эксперт.
Она также отметила разнообразную экскурсионную программу Шри-Ланки, которая включает природные объекты.
«Посетите Сигирию, известную как Львиная скала. Это скальная крепость и замок в районе Матале. Посмотрите на пещерный храм Дамбулла, который находится на высоте 350 метров над уровнем моря, и на буддистский храм Зуба Будды в городе Канди», — рекомендовала эксперт.
Также стоит посетить город-порт Галле с самой большой крепостью в Азии и чайные плантации.