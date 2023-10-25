В посольстве США рассказали о приоритетах: освобождении Уилана и Гершковича

Пол Уилан, бывший морпех США, был задержан в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже. По данным обвинения, он занимался шпионской деятельностью против американских спецслужб. У него изъяли флешку, на которой, по утверждениям, были секретные данные ФСБ. Сам Уилан отрицает обвинения и считает их подделкой. В 2020 году ему был назначен приговор в виде 16 лет колонии за шпионаж.