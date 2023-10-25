В посольстве США рассказали о приоритетах: освобождении Уилана и Гершковича

Posted 25 октября, 13:53
Published 25 октября, 13:53
Modified 25 октября, 14:02
Updated 25 октября, 14:02
По словам официального представителя посольства, президент Байден, госсекретарь Блинкен и другие представители правительства США ясно указали на необходимость освобождения американских граждан Уилана и Гершковича. Они подчеркнули, что это является главным приоритетом.
Представитель посольства в интервью RTVI отметил, что в связи с продолжающейся работой по освобождению Уилана и Гершковича конкретные детали переговорного процесса не раскрываются.
По информации телеканала CNN, власти США предложили России серьезное предложение относительно освобождения Уилана. Представитель Госдепартамента подтвердил эту информацию, добавив, что Соединенные Штаты будут продолжать работу над его делом до тех пор, пока он не вернется к своей семье.
Пол Уилан, бывший морпех США, был задержан в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже. По данным обвинения, он занимался шпионской деятельностью против американских спецслужб. У него изъяли флешку, на которой, по утверждениям, были секретные данные ФСБ. Сам Уилан отрицает обвинения и считает их подделкой. В 2020 году ему был назначен приговор в виде 16 лет колонии за шпионаж.
Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, работавший в России, был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года по подозрению в сборе секретной информации о военно-промышленном комплексе. Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. В ФСБ считают, что он действовал по указанию американского правительства.