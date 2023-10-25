В регионе эвакуируют школы, пока в Ростове ловят дикую лису

«Самое главное, чтобы тариф не был выше, чем в Краснодаре. Как только Краснодар поднял тариф до 33 рублей, у нас подняли до 32. Как только Краснодар поднял до 40 рублей у нас поднимут до 39», — говорит Артемий Зайцев.