В регионе эвакуируют школы, пока в Ростове ловят дикую лису

Posted 25 октября, 15:40
Published 25 октября, 15:40
Modified 25 октября, 15:42
Updated 25 октября, 15:42
Дикая лисица
Жители Ростова заметили минувшей ночью на улице Малиновского дикую лису. Видео с ней они выложили в социальные сети.
Дикие животные в городе перестали быть редкостью, ранее по Ростову бегали несколько диких кабанов. Лисица также спокойно гуляла по тротуару, а позже ела что-то у дерева.
Известно, что многие держат лис как домашнего питомца, однако горожане не заметили на лисице ошейника, который позволил бы найти хозяина. Возможно, лисица забрела в город из рощи или степи. Ближе всего к Малиновского находится Кумженская роща, однако там лис не водится.
В социальных сетях ростовчане призвали друг друга не трогать диких животных, забредших в город, чтобы не напугать их и не травмироваться самим.
Справедливая цена
Перевозчики в Ростове попросили администрацию повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Приемлемой для себя они назвали стоимость в 52 рубля. Это объяснили издержками на обслуживание транспорта и необходимостью повысить зарплаты водителям.
Инициатива АТП ожидаемо вызвала недовольство у ростовчан. Урбанист Артемий Зайцев назвал вопрос политическим, нежели экономическим.
«Самое главное, чтобы тариф не был выше, чем в Краснодаре. Как только Краснодар поднял тариф до 33 рублей, у нас подняли до 32. Как только Краснодар поднял до 40 рублей у нас поднимут до 39», — говорит Артемий Зайцев.
Он добавляет, что для повышения стоимости проезда, нужно улучшить качество транспорта.
«Но этого не будет, потому что из 10 запланированных выделенных полос в 2022 году сделали одну. ПКРТИ — документ, утверждённый депутатами, не выполняется», — заключает Зайцев.
Эвакуация школ
Сегодня днем в социальных сетях появилась информация о массовой эвакуации учеников и персонала из школ Азова и Аксая. По предварительной информации, в Аксае эвакуировали все школы, а в Азове три учебных заведения. Однако данные о точном количестве образовательных организаций, где прошла эвакуация, пока неизвестны.
На кадрах из соцсетей видно, что ученики спокойно покидают территории учебных заведений, их эвакуацией руководят учителя. Что именно стало причиной эвакуации, не сообщается. В полиции на многочисленные запросы журналистов не отвечают.