В Ростове продают памятник истории и культуры за 300 млн

В здании три этажа. В открытых источниках указывается, что оно построено в конце XIX века в стиле неоклассической эклектики. Здание входит в перечень Памятников истории и культуры. На фасаде особняка удалось сохранить, аттики, украшенные лепниной, однако окна, к сожалению, у исторического памятника поменяли.