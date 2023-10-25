В Ростове продают памятник истории и культуры за 300 млн

Posted 25 октября, 19:17
Published 25 октября, 19:17
Modified 25 октября, 19:19
Updated 25 октября, 19:19
В Ростове продают старинный особняк Герасимова на улице Социалистической, 13. В здании площадью более 1000 квадратных метров сейчас находится пятизвездочная гостиница. Купить исторический особняк предлагают за 299 миллионов рублей.
В здании три этажа. В открытых источниках указывается, что оно построено в конце XIX века в стиле неоклассической эклектики. Здание входит в перечень Памятников истории и культуры. На фасаде особняка удалось сохранить, аттики, украшенные лепниной, однако окна, к сожалению, у исторического памятника поменяли.
Ранее RostovGazeta рассказала о пяти самых дорогих домах, которые сейчас продают в Ростове.