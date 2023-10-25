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Posted 25 октября, 19:17

Published 25 октября, 19:17

Modified 25 октября, 19:19

Updated 25 октября, 19:19

Очередное историческое здание в центре Ростова выставили на продажу

В Ростове продают памятник истории и культуры за 300 млн

25 октября 2023, 19:17
Фото: "Яндекс. Карты"
Очередное историческое здание в центре Ростова выставили на продажу

Старинный особняк Герасимова продают в Ростове почти за 300 млн рублей

Очередное историческое здание в центре Ростова выставили на продажу, соответствующее объявление появилось на сайте бесплатных объявлений.

В Ростове продают старинный особняк Герасимова на улице Социалистической, 13. В здании площадью более 1000 квадратных метров сейчас находится пятизвездочная гостиница. Купить исторический особняк предлагают за 299 миллионов рублей.

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В здании три этажа. В открытых источниках указывается, что оно построено в конце XIX века в стиле неоклассической эклектики. Здание входит в перечень Памятников истории и культуры. На фасаде особняка удалось сохранить, аттики, украшенные лепниной, однако окна, к сожалению, у исторического памятника поменяли.

Ранее RostovGazeta рассказала о пяти самых дорогих домах, которые сейчас продают в Ростове.

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