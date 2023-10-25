В Ростове в новых трамваях появятся места для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi

Posted 25 октября, 06:25
Published 25 октября, 06:25
Modified 25 октября, 06:36
Updated 25 октября, 06:36
Напомним, недавно власти Ростова-на-Дону объявили, что новые трамваи планируется запустить по выделенным полосам, кроме того, этот вид транспорта планируется сделать настолько привлекательным для пассажиров, чтобы дончане стали отказываться от личных автомобилей.
Для достижения этой цели и повышения комфорта пассажиров в трамваях планируют оборудовать USB-разъемы для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi.
Ранее ростовчане выбрали цвет новых трамваев, около 56% участников голосования заявили, что предпочитают красный цвет голубому и белому.