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Posted 25 октября, 06:25

Published 25 октября, 06:25

Modified 25 октября, 06:36

Updated 25 октября, 06:36

В Ростове в новых трамваях появятся места для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi

В Ростове в новых трамваях появятся места для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi

25 октября 2023, 06:25
Фото: 1MI
В Ростове в новых трамваях появятся места для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi

В ростовском трамвае появятся USB-разъемы для зарядки гаджетов и Wi-Fi

В обновленном городском трамвае Ростова появятся USB-разъемы и бесплатный Wi-Fi, об этом сообщили в Telegram-канале «Ростовский трамвай».

Напомним, недавно власти Ростова-на-Дону объявили, что новые трамваи планируется запустить по выделенным полосам, кроме того, этот вид транспорта планируется сделать настолько привлекательным для пассажиров, чтобы дончане стали отказываться от личных автомобилей.

Скоростной трамвай в Ростове пустят по выделенным полосам
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Для достижения этой цели и повышения комфорта пассажиров в трамваях планируют оборудовать USB-разъемы для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi.

Ранее ростовчане выбрали цвет новых трамваев, около 56% участников голосования заявили, что предпочитают красный цвет голубому и белому.

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