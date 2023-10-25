В Ростове в новых трамваях появятся места для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi

Напомним, недавно власти Ростова-на-Дону объявили, что новые трамваи планируется запустить по выделенным полосам, кроме того, этот вид транспорта планируется сделать настолько привлекательным для пассажиров, чтобы дончане стали отказываться от личных автомобилей.