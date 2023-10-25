В Ростовской области экс-совладелец «Амилко» получит 27 млн за свою долю в бизнесе

Однако уже 4 октября Арбитражный суд Ростовской области опубликовал новое решение по спору между «Амилко» и его бывшим совладельцем. В этот раз Гладышев направил в суд иск на 36,1 миллиона рублей, уточненные требования изменили в связи с выходом из общества. Бизнесмен просил назначить повторную экспертизу по делу, однако в суде ему отказали, согласившись рассмотреть только уточненную сумму исковых требований.