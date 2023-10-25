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Posted 25 октября, 09:50

Published 25 октября, 09:50

Modified 25 октября, 09:52

Updated 25 октября, 09:52

В Ростовской области экс-совладелец «Амилко» получит 27 млн за свою долю в бизнесе

В Ростовской области экс-совладелец «Амилко» получит 27 млн за свою долю в бизнесе

25 октября 2023, 09:50
Фото: Katerina / Яндекс.Карты
В Ростовской области экс-совладелец «Амилко» получит 27 млн за свою долю в бизнесе

Экс-совладельцу донской «Амилко» выплатят 27 млн рублей за выход из бизнеса

В Ростовской области экс-совладельцу компании «Амилко» заплатят более 27,1 миллиона рублей за выход из бизнеса по производству крахмала, сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел.

Еще в 2020 году бизнесмен Евгений Гладышев подал в Арбитражный суд Ростовской области иск к ООО «Амилко», занятого в сфере производства патоки и крахмала. Предприниматель требовал выплатить ему более 31,5 миллиона рублей за долю в уставном капитале общества. В ответ на это компания подала встречный иск, чтобы вынудить предпринимателя принять имущество стоимостью 17,6 миллиона рублей через суд.

Уже в начале года Верховный суд РФ вынес решение удовлетворить требования истца частично, «Амилко» предстояло выплатить Евгению Гладышеву 17,59 миллиона рублей, самой компании отказали в передаче кассационной жалобы на решение суда.

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Однако уже 4 октября Арбитражный суд Ростовской области опубликовал новое решение по спору между «Амилко» и его бывшим совладельцем. В этот раз Гладышев направил в суд иск на 36,1 миллиона рублей, уточненные требования изменили в связи с выходом из общества. Бизнесмен просил назначить повторную экспертизу по делу, однако в суде ему отказали, согласившись рассмотреть только уточненную сумму исковых требований.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Амилко“ в пользу Гладышева Евгения Владимировича действительную стоимость доли в уставном капитале общества в сумме 21 780 000 ₽, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5 378 672,82 ₽, расходы по уплате государственной пошлины в размере 134 457, 67 ₽, расходов по оплате за подачу апелляционной, кассационной жалоб в размере 4033,20 ₽. В остальной части требований отказать.», — сказано в тексте решения суда, общая сумма выплат составит более 27,1 миллиона рублей.

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