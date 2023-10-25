В Ростовской области пьяная бабушка угрожала расправой внучке, если та пойдет гулять

«КП — Ростов-на-Дону» уточняет, что девушка хотела пойти погулять. Однако бабушка, будучи пьяной, воспротивилась этому желанию. Чтобы внучка точно не вышла из дома, женщина приставила к ее животу кухонный нож. После этого испуганная девушка вызвала полицию.