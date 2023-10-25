В Ростовской области пьяная бабушка угрожала расправой внучке, если та пойдет гулять

Posted 25 октября, 13:37
Published 25 октября, 13:37
Modified 25 октября, 13:39
Updated 25 октября, 13:39
В Волгодонске суд вынес приговор 63-летней местной жительнице. Ее признали виновной в угрозе убийством своей 18-летней внучке.
«КП — Ростов-на-Дону» уточняет, что девушка хотела пойти погулять. Однако бабушка, будучи пьяной, воспротивилась этому желанию. Чтобы внучка точно не вышла из дома, женщина приставила к ее животу кухонный нож. После этого испуганная девушка вызвала полицию.
На суде пенсионерка признала вину в содеянном и списала свое поведение на алкоголь. Суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно.
Ранее внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области.