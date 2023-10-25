rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 13:37

Published 25 октября, 13:37

Modified 25 октября, 13:39

Updated 25 октября, 13:39

В Ростовской области пьяная бабушка угрожала расправой внучке, если та пойдет гулять

В Ростовской области пьяная бабушка угрожала расправой внучке, если та пойдет гулять

25 октября 2023, 13:37
Фото: 1MI
В Ростовской области пьяная бабушка угрожала расправой внучке, если та пойдет гулять

В Ростовской области бабушка угрожала расправой внучке, если та пойдет гулять

В Волгодонске Ростовской области осудили пожилую женщину, грозившуюся убить внучку, если та пойдет гулять, рассказали СМИ источники в правоохранительных органах.

В Волгодонске суд вынес приговор 63-летней местной жительнице. Ее признали виновной в угрозе убийством своей 18-летней внучке.

«КП — Ростов-на-Дону» уточняет, что девушка хотела пойти погулять. Однако бабушка, будучи пьяной, воспротивилась этому желанию. Чтобы внучка точно не вышла из дома, женщина приставила к ее животу кухонный нож. После этого испуганная девушка вызвала полицию.

Кег из-под пива убил жителя Ростовской области
Узнать подробнее

На суде пенсионерка признала вину в содеянном и списала свое поведение на алкоголь. Суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно.

Ранее внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области.

Читайте также:
Пьяная жительница Ростовской области одним ударом убила своего мужаВ Ростовской области арендатор убил хозяйку дома из-за бардакаЖитель Ростовской области устроил в своем сарае крупную нарколабораторию
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волгодонск#Уголовное дело#18+#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24