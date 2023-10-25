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Posted 25 октября, 08:20

Published 25 октября, 08:20

Modified 25 октября, 08:22

Updated 25 октября, 08:22

В Ростовской области в аварии с микроавтобусом пострадали три человека

В Ростовской области в аварии с микроавтобусом пострадали три человека

25 октября 2023, 08:20
Фото: 1MI
В Ростовской области в аварии с микроавтобусом пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе «Азов — Староминская»

В Ростовской области вечером 24 октября на трассе «Азов — Александровка — Староминская» произошла авария, в которой пострадали три человека, подробности рассказали в пресс-службе УГИБДД региона.

Во вторник, 24 октября, в 18.55 мск на седьмом километре трассы «Азов — Александровка — Староминская» произошло ДТП.

По предварительной информации, 21-летний водитель «ВАЗ-21074» нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и не соблюдал дистанцию с впереди движущимся транспортным средством.

Из-за ДТП пробка в 5 километров сковала движение под Ростовом
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В итоге пострадали водитель ВАЗ, его несовершеннолетний пассажир и 69-летний пассажир Ford. Их доставили в больницу. В итоге пострадали водитель ВАЗ, его несовершеннолетний пассажир и 69-летний пассажир Ford. Их доставили в больницу.
В итоге пострадали водитель ВАЗ, его несовершеннолетний пассажир и 69-летний пассажир Ford. Их доставили в больницу.
Фото: ГИБДД по РО

В результате этого произошло столкновение с микроавтобусом Ford Transit, которым управлял 41-летний водитель. В итоге пострадали водитель ВАЗ, его несовершеннолетний пассажир и 69-летний пассажир Ford. Их доставили в больницу.

Полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее в Ростовской области в аварии пострадал 14-летний байкер.

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