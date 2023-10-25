В Ростовской области в аварии с микроавтобусом пострадали три человека

Posted 25 октября, 08:20
Published 25 октября, 08:20
Modified 25 октября, 08:22
Updated 25 октября, 08:22
Во вторник, 24 октября, в 18.55 мск на седьмом километре трассы «Азов — Александровка — Староминская» произошло ДТП.
По предварительной информации, 21-летний водитель «ВАЗ-21074» нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и не соблюдал дистанцию с впереди движущимся транспортным средством.
В результате этого произошло столкновение с микроавтобусом Ford Transit, которым управлял 41-летний водитель. В итоге пострадали водитель ВАЗ, его несовершеннолетний пассажир и 69-летний пассажир Ford. Их доставили в больницу.
Полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области в аварии пострадал 14-летний байкер.