В Ростовскую область стали массово возвращаться релоканты из-за границы

Posted 25 октября, 10:58
Published 25 октября, 10:58
Modified 25 октября, 11:00
Updated 25 октября, 11:00
На Западе признали, что около 120 тысяч граждан РФ, эмигрировавших в 2022 году, приехали обратно. Уже вернулось примерно 15% всех уехавших.
Основной причиной стало невостребовательность специальностей мигрантов за границей. Они потеряли денежные накопления, а также высокий статус, который имели на Родине.
Еще одно причиной стал тот факт, что жизнь в России не ухудшилась. И даже есть те услуги и товары, которые труднодоступные в новых странах их прибывания.
Исследователи сделали прогноз, что волна возвращенцев в Россию со временем будет только расти.
Ранее Rostovgazeta писала, что политолог Сухарь призвал «брать на карандаш» уехавших из Ростова релокантов.