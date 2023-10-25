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Posted 25 октября, 10:58

Published 25 октября, 10:58

Modified 25 октября, 11:00

Updated 25 октября, 11:00

В Ростовскую область стали массово возвращаться релоканты из-за границы

В Ростовскую область стали массово возвращаться релоканты из-за границы

25 октября 2023, 10:58
Фото: 1MI
В Ростовскую область стали массово возвращаться релоканты из-за границы
Британское издание Financial Times выпустило исследование, по которому в Россию, и в Ростовскую область в том числе, стали возвращаться российские граждане, уехавшие из страны после начала СВО.

На Западе признали, что около 120 тысяч граждан РФ, эмигрировавших в 2022 году, приехали обратно. Уже вернулось примерно 15% всех уехавших.

Основной причиной стало невостребовательность специальностей мигрантов за границей. Они потеряли денежные накопления, а также высокий статус, который имели на Родине.

Еще одно причиной стал тот факт, что жизнь в России не ухудшилась. И даже есть те услуги и товары, которые труднодоступные в новых странах их прибывания.

Исследователи сделали прогноз, что волна возвращенцев в Россию со временем будет только расти.

Ранее Rostovgazeta писала, что политолог Сухарь призвал «брать на карандаш» уехавших из Ростова релокантов.

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