В Сети появились кадры эвакуации школ Азова и Аксая 25 октября

Напомним, утром 25 октября в соцсетях и местных Telegram-каналах появилась информация о начале эвакуации в школах Азова. Изначально речь шла об эвакуации только двух школ №9 и 11, однако теперь список образовательных организаций, где ведется эвакуация расширился.