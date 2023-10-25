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Posted 25 октября, 10:52

Published 25 октября, 10:52

Modified 25 октября, 14:45

Updated 25 октября, 14:45

В Сети появились кадры эвакуации школ Азова и Аксая 25 октября

В Сети появились кадры эвакуации школ Азова и Аксая 25 октября

25 октября 2023, 10:52
Фото: 86.mchs.gov.ru
В Сети появились кадры эвакуации школ Азова и Аксая 25 октября

В Ростовской области массово эвакуируют учащихся донских школ

В Ростовской области 25 октября началась массовая эвакуация учеников из школ Азова и Аксая, сведения об этом появились в соцсетях.

Напомним, утром 25 октября в соцсетях и местных Telegram-каналах появилась информация о начале эвакуации в школах Азова. Изначально речь шла об эвакуации только двух школ №9 и 11, однако теперь список образовательных организаций, где ведется эвакуация расширился.

Жители сообщили об эвакуации в школах Азова 25 октября
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В Telegram-канале «Это Ростов» появилось видео, на котором запечатлена эвакуация детей из школ. Ученики спокойно покидают территорию школы, минуя ворота, в толпе заметны учителя, которые контролируют эвакуацию своих подопечных. На заднем фоне видно автомобиль скорой помощи.

В Сети появились кадры эвакуации школ Азова и Аксая 25 октября
Видео: t.me/azov_novosti_sobitiya

По предварительной информации, в Аксае эвакуировали все школы, а в Азове три учебных заведения. Однако данные о точном количестве образовательных организаций, где прошла эвакуация, пока неизвестны. Информация уточняется в донской полиции.

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