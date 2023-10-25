В Сети появились кадры эвакуации школ Азова и Аксая 25 октября

Posted 25 октября, 10:52
Published 25 октября, 10:52
Modified 25 октября, 14:45
Updated 25 октября, 14:45
Напомним, утром 25 октября в соцсетях и местных Telegram-каналах появилась информация о начале эвакуации в школах Азова. Изначально речь шла об эвакуации только двух школ №9 и 11, однако теперь список образовательных организаций, где ведется эвакуация расширился.
В Telegram-канале «Это Ростов» появилось видео, на котором запечатлена эвакуация детей из школ. Ученики спокойно покидают территорию школы, минуя ворота, в толпе заметны учителя, которые контролируют эвакуацию своих подопечных. На заднем фоне видно автомобиль скорой помощи.
По предварительной информации, в Аксае эвакуировали все школы, а в Азове три учебных заведения. Однако данные о точном количестве образовательных организаций, где прошла эвакуация, пока неизвестны. Информация уточняется в донской полиции.