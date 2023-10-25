Власти рассказали, какие дороги свяжут «Новый Ростов» со старым

На очередном заседании правительства Ростовской области обсуждалось комплексное развитие территории старого аэропорта Ростова. Там уже начали строить первые 11 объектов. Власти уверены, что первое жилье в «Новом Ростове» сдадут в эксплуатацию уже в 2024 году.