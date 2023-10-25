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Posted 25 октября, 16:25

Published 25 октября, 16:25

Modified 25 октября, 16:27

Updated 25 октября, 16:27

Для транспортного обеспечения "Нового Ростова" необходимо несколько дорог и узлов

Власти рассказали, какие дороги свяжут «Новый Ростов» со старым

25 октября 2023, 16:25
Фото: 1MI
Для транспортного обеспечения "Нового Ростова" необходимо несколько дорог и узлов
Для транспортного обеспечения «Нового Ростова» необходимо несколько дорог и узлов, рассказали в правительстве региона.

На очередном заседании правительства Ростовской области обсуждалось комплексное развитие территории старого аэропорта Ростова. Там уже начали строить первые 11 объектов. Власти уверены, что первое жилье в «Новом Ростове» сдадут в эксплуатацию уже в 2024 году.

Однако острым остается вопрос связи микрорайона с другими частями города. В правительстве заявили, что планируют построить для этих целей несколько транспортных развязок и автомобильных дорог.

Например, вести к старому аэропорту будет «Бульвар Авиаторов». Дорогу еще не построили, пролегать она будет от улицы Берберовской, через Вересаева и проспект 40-летия Победы.

Другая дорога пройдет от Вересаева через Берберовскую до въезда на территорию старого аэропорта.

На проект дороги к старому аэропорту в Ростове потратят более 10 миллионов рублей
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Также будут построены транспортные развязки на пересечении Шолохова и въезда на территорию старого аэропорта и на Берберовской и Вересаева.

Ранее сообщалось, что на территории старого аэропорта Ростова позволили строить небоскребы высотой до 50 этажей.

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