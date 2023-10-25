Власти рассказали, какие дороги свяжут «Новый Ростов» со старым

Posted 25 октября, 16:25
Published 25 октября, 16:25
Modified 25 октября, 16:27
Updated 25 октября, 16:27
На очередном заседании правительства Ростовской области обсуждалось комплексное развитие территории старого аэропорта Ростова. Там уже начали строить первые 11 объектов. Власти уверены, что первое жилье в «Новом Ростове» сдадут в эксплуатацию уже в 2024 году.
Однако острым остается вопрос связи микрорайона с другими частями города. В правительстве заявили, что планируют построить для этих целей несколько транспортных развязок и автомобильных дорог.
Например, вести к старому аэропорту будет «Бульвар Авиаторов». Дорогу еще не построили, пролегать она будет от улицы Берберовской, через Вересаева и проспект 40-летия Победы.
Другая дорога пройдет от Вересаева через Берберовскую до въезда на территорию старого аэропорта.
Также будут построены транспортные развязки на пересечении Шолохова и въезда на территорию старого аэропорта и на Берберовской и Вересаева.
Ранее сообщалось, что на территории старого аэропорта Ростова позволили строить небоскребы высотой до 50 этажей.