Зарплаты чиновникам и силовикам передумали повышать в Ростовской области

Posted 25 октября, 16:31
Published 25 октября, 16:31
Modified 25 октября, 16:33
Updated 25 октября, 16:33
Госдума приняла в первом чтении законопроект о приостановке до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих, сотрудников полиции, судей, помощников депутатов и сенаторов.
В Госдуме отметили, что концепция законопроекта коррелирует с решением правительства о пропуске индексации заработной платы в 2024 году на 4,5% для лиц, занимающих государственные должности, за исключением работников организаций бюджетной сферы. К тому же депутаты вспомнили, что чиновникам и так повышали зарплаты с 1 октября на 5,5%.
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