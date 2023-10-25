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Posted 25 октября, 16:31

Published 25 октября, 16:31

Modified 25 октября, 16:33

Updated 25 октября, 16:33

В Ростовской области зарплаты госслужащих решили не индексировать до 1 января 2025 года

Зарплаты чиновникам и силовикам передумали повышать в Ростовской области

25 октября 2023, 16:31
Фото: 1MI
В Ростовской области зарплаты госслужащих решили не индексировать до 1 января 2025 года
В Ростовской области и других регионах России зарплаты госслужащих и силовиков решили не индексировать до 1 января 2025 года, пишет ТАСС.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о приостановке до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих, сотрудников полиции, судей, помощников депутатов и сенаторов.

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В Госдуме отметили, что концепция законопроекта коррелирует с решением правительства о пропуске индексации заработной платы в 2024 году на 4,5% для лиц, занимающих государственные должности, за исключением работников организаций бюджетной сферы. К тому же депутаты вспомнили, что чиновникам и так повышали зарплаты с 1 октября на 5,5%.

Ранее в Ростове-на-Дону рассказали, как можно зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц.

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#Общество#Россия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госдума#Ростов#RostovGazeta
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