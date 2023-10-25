Зарплаты чиновникам и силовикам передумали повышать в Ростовской области

В Госдуме отметили, что концепция законопроекта коррелирует с решением правительства о пропуске индексации заработной платы в 2024 году на 4,5% для лиц, занимающих государственные должности, за исключением работников организаций бюджетной сферы. К тому же депутаты вспомнили, что чиновникам и так повышали зарплаты с 1 октября на 5,5%.