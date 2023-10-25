Застройка старого аэропорта в Ростове. Что там появится в первую очередь

Известно, что там будет сразу несколько кварталов, один из которых — правительственный, с административными зданиями. Также на заседании заявили, что в «Новом Ростове» появится и здание Фонда поддержки участников спецоперации «Защитники отечества». Также там построят Центр культурного развития.