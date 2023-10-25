Застройка старого аэропорта в Ростове. Что там появится в первую очередь

Posted 25 октября, 18:55
Published 25 октября, 18:55
Modified 25 октября, 19:52
Updated 25 октября, 19:52
В правительстве Ростовской области обсудили застройку территории старого аэропорта. Микрорайон, который там появится, назовут «Новый Ростов».
Известно, что там будет сразу несколько кварталов, один из которых — правительственный, с административными зданиями. Также на заседании заявили, что в «Новом Ростове» появится и здание Фонда поддержки участников спецоперации «Защитники отечества». Также там построят Центр культурного развития.
«Там есть еще несколько интересных решений, которые обсуждаются. Это строительство кампусов, я говорю об образовании, это строительство Межрегионального центра компетенций. Это отдельная идет работа», — говорит губернатор Василий Голубев.
Застраивать старый аэропорт в Ростове уже начали. Первое жилье там хотят сдать уже в 2024 году.
Также власти рассказали, какие дороги свяжут «Новый Ростов» со старым.