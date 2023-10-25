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Posted 25 октября, 18:55

Published 25 октября, 18:55

Modified 25 октября, 19:52

Updated 25 октября, 19:52

Здание Фонда помощи участникам СВО построят на территории старого аэропорта в Ростове

Застройка старого аэропорта в Ростове. Что там появится в первую очередь

25 октября 2023, 18:55
Фото: 1MI
Здание Фонда помощи участникам СВО построят на территории старого аэропорта в Ростове

Фонд помощи участникам СВО разместят на месте старого аэропорта в Ростове

Здание Фонда помощи участникам СВО построят на территории старого аэропорта в Ростове, заявили на заседании правительства региона.
Сюжет
СВО

В правительстве Ростовской области обсудили застройку территории старого аэропорта. Микрорайон, который там появится, назовут «Новый Ростов».

Известно, что там будет сразу несколько кварталов, один из которых — правительственный, с административными зданиями. Также на заседании заявили, что в «Новом Ростове» появится и здание Фонда поддержки участников спецоперации «Защитники отечества». Также там построят Центр культурного развития.

«Там есть еще несколько интересных решений, которые обсуждаются. Это строительство кампусов, я говорю об образовании, это строительство Межрегионального центра компетенций. Это отдельная идет работа», — говорит губернатор Василий Голубев.

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Застраивать старый аэропорт в Ростове уже начали. Первое жилье там хотят сдать уже в 2024 году.

Также власти рассказали, какие дороги свяжут «Новый Ростов» со старым.

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