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Posted 25 октября, 14:05

Published 25 октября, 14:05

Modified 25 октября, 14:07

Updated 25 октября, 14:07

Жилье на территории старого аэропорта Ростова введут в строй уже в 2024 году

Жилье на территории старого аэропорта Ростова введут в строй уже в 2024 году

25 октября 2023, 14:05
Фото: donland
Жилье на территории старого аэропорта Ростова введут в строй уже в 2024 году
Жилье на территории старого аэропорта Ростова начнут вводить в эксплуатацию уже в 2024 году, заявили на заседании правительства региона.

На очередном заседании правительства Ростовской области власти обсудили застройку территории старого аэропорта Ростова. Проект назвали крупнейшим на данный момент не только в регионе, но и во всей России.

Власти рассказали, что вводить жилье в эксплуатацию хотят уже со следующего года. Планируется, что готово будет уже 108 тысяч квадратных метров жилья. Уже сейчас на территории старого аэропорта ведется строительство 11 объектов, среди них детский сад на 200 мест, его, кстати, также обещают открыть летом 2024 года.

На проект дороги к старому аэропорту в Ростове потратят более 10 миллионов рублей
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Застроенный микрорайон, как напомнили чиновники, назовут «Новый Ростов». В нем будут три квартала, в том числе правительственный с административными зданиями, социальные и досуговые учреждения и сразу три храма.

Также на заседании правительства власти заявили о проблемах застройки территории аксайских рынков под Ростовом.

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