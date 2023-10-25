Жилье на территории старого аэропорта Ростова введут в строй уже в 2024 году

Власти рассказали, что вводить жилье в эксплуатацию хотят уже со следующего года. Планируется, что готово будет уже 108 тысяч квадратных метров жилья. Уже сейчас на территории старого аэропорта ведется строительство 11 объектов, среди них детский сад на 200 мест, его, кстати, также обещают открыть летом 2024 года.