Жилье на территории старого аэропорта Ростова введут в строй уже в 2024 году

Posted 25 октября, 14:05
Published 25 октября, 14:05
Modified 25 октября, 14:07
Updated 25 октября, 14:07
На очередном заседании правительства Ростовской области власти обсудили застройку территории старого аэропорта Ростова. Проект назвали крупнейшим на данный момент не только в регионе, но и во всей России.
Власти рассказали, что вводить жилье в эксплуатацию хотят уже со следующего года. Планируется, что готово будет уже 108 тысяч квадратных метров жилья. Уже сейчас на территории старого аэропорта ведется строительство 11 объектов, среди них детский сад на 200 мест, его, кстати, также обещают открыть летом 2024 года.
Застроенный микрорайон, как напомнили чиновники, назовут «Новый Ростов». В нем будут три квартала, в том числе правительственный с административными зданиями, социальные и досуговые учреждения и сразу три храма.
Также на заседании правительства власти заявили о проблемах застройки территории аксайских рынков под Ростовом.