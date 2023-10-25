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Posted 25 октября, 08:57

Published 25 октября, 08:57

Modified 25 октября, 08:59

Updated 25 октября, 08:59

Жители Ростовской области смогут стать свидетелями кровавого полнолуния 28 октября

Жители Ростовской области смогут стать свидетелями кровавого полнолуния 28 октября

25 октября 2023, 08:57
Фото: Pxhere
Жители Ростовской области смогут стать свидетелями кровавого полнолуния 28 октября

Кровавое затмение Луны увидят жители Ростовской области 28 октября

В Ростовской области ожидается кровавое затмение полной луны, об этом сообщили СМИ.

Портал «КП» со ссылкой на сотрудников планетария рассказал, что 28 октября жители Ростовской области и европейской части Евразии смогут стать свидетелями Кровавого полнолуния.

Частичное лунное затмение наступит в 22.35 мск, в пике явление можно будет наблюдать до 23.53 мск. Затмение совпадет с полнолунием, а тень Земли упадет на Луну, заслонив его на 13%, из-за чего небесное тело окрасится в алый цвет.

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Астрономы объяснили, что эффект полутеневого затмения достаточно слабый, а потому красный оттенок будет заметен только при ясной погоде или с использованием специальных технических средств.

Ранее в Ростовской области жители смогли увидеть звездопад Ориониды.

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