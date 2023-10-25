Жители Ростовской области смогут стать свидетелями кровавого полнолуния 28 октября

Posted 25 октября, 08:57
Published 25 октября, 08:57
Modified 25 октября, 08:59
Updated 25 октября, 08:59
Портал «КП» со ссылкой на сотрудников планетария рассказал, что 28 октября жители Ростовской области и европейской части Евразии смогут стать свидетелями Кровавого полнолуния.
Частичное лунное затмение наступит в 22.35 мск, в пике явление можно будет наблюдать до 23.53 мск. Затмение совпадет с полнолунием, а тень Земли упадет на Луну, заслонив его на 13%, из-за чего небесное тело окрасится в алый цвет.
Астрономы объяснили, что эффект полутеневого затмения достаточно слабый, а потому красный оттенок будет заметен только при ясной погоде или с использованием специальных технических средств.
Ранее в Ростовской области жители смогли увидеть звездопад Ориониды.