Жители Ростовской области смогут стать свидетелями кровавого полнолуния 28 октября

Частичное лунное затмение наступит в 22.35 мск, в пике явление можно будет наблюдать до 23.53 мск. Затмение совпадет с полнолунием, а тень Земли упадет на Луну, заслонив его на 13%, из-за чего небесное тело окрасится в алый цвет.