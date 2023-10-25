В Азове эвакуируют школьников: что происходит в городе

Posted 25 октября, 10:20
Published 25 октября, 10:20
Modified 25 октября, 10:55
Updated 25 октября, 10:55
В среду, 25 октября, Telegram-канал «Азов События» со ссылкой на читателей объявил, что в городе начали эвакуацию двух школ. Работы прошли в школах № 9 и 11. По предварительной информации, первую смену уже отпустили домой, а учащимся второй смены сказали остаться дома и не приходить в образовательные организации.
Сейчас под публикациями появляются комментарии о том, что могло стать причиной эвакуации детей.
«Говорят, пришло письмо о заминировании», «Мою школу №9 заминировали, убежали без вещей, в школу не пускают», — пишут в комментариях ученики.
«13 тоже эвакуировали», — добавили жители Азова.
Обращаем внимание, в настоящий момент информация официально не подтвердилась, журналисты уже запросили комментарий у представителей власти, данные уточняются.
Ранее родителей попросили срочно забрать своих детей из школы в Ростовской области.