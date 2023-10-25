В Азове эвакуируют школьников: что происходит в городе

В среду, 25 октября, Telegram-канал «Азов События» со ссылкой на читателей объявил, что в городе начали эвакуацию двух школ. Работы прошли в школах № 9 и 11. По предварительной информации, первую смену уже отпустили домой, а учащимся второй смены сказали остаться дома и не приходить в образовательные организации.