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Posted 25 октября, 10:20

Published 25 октября, 10:20

Modified 25 октября, 10:55

Updated 25 октября, 10:55

Что происходит в школах Азова 25 октября

В Азове эвакуируют школьников: что происходит в городе

25 октября 2023, 10:20
Фото: 86.mchs.gov.ru
Что происходит в школах Азова 25 октября

В Азове утром 25 октября эвакуировали школы №9 и 11

В Ростовской области сообщают об эвакуации школ в Азове, информация появилась в местных Telegram-каналах.

В среду, 25 октября, Telegram-канал «Азов События» со ссылкой на читателей объявил, что в городе начали эвакуацию двух школ. Работы прошли в школах № 9 и 11. По предварительной информации, первую смену уже отпустили домой, а учащимся второй смены сказали остаться дома и не приходить в образовательные организации.

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Фото: яндекс.карты

Сейчас под публикациями появляются комментарии о том, что могло стать причиной эвакуации детей.

«Говорят, пришло письмо о заминировании», «Мою школу №9 заминировали, убежали без вещей, в школу не пускают», — пишут в комментариях ученики.

«13 тоже эвакуировали», — добавили жители Азова.

Обращаем внимание, в настоящий момент информация официально не подтвердилась, журналисты уже запросили комментарий у представителей власти, данные уточняются.

Ранее родителей попросили срочно забрать своих детей из школы в Ростовской области.

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