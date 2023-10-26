Алексей Логвиненко рассказал о подготовке городского хозяйства к зиме

Posted Вчера, 18:21
Published Вчера, 18:21
Modified Вчера, 18:23
Updated Вчера, 18:23
К зиме готовы
Напомним, что отопительный сезон в Ростове стартовал с 11 октября. Сегодня отоплением полностью обеспечены все городские социальные объекты образования и здравоохранения. В целом, к теплу подключили более 4,6 тысяч многоквартирных домов Ростова. Осталось лишь 17, которые подключат к теплоснабжению в ближайшие дни — сразу после завершения капитального ремонта систем отопления, до 30 октября.
«В этом году значительно возросли объемы инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры, поэтому увеличилось количество сетей теплоснабжения, которые были реконструированы. Это позволило сократить число аварий по городу в целом», — сообщил глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Глава Администрации Ростова также подчеркнул, что на всех предприятиях коммунально-энергетического комплекса города сформированы аварийные ремонтные бригады. Обеспечен необходимый запас материалов и оборудования. Все это позволит оперативно устранять возможные аварийные ситуации, если они возникнут в период грядущего зимнего периода.
Решение вопроса обманутых дольщиков
Также, на заседании коллегии подвели предварительные итоги работы с обманутыми дольщиками. Участники мероприятия сошлись во мнении, что для решения многолетней проблемы с обманутыми дольщиками была проделана огромная работа. Свыше пяти тысяч граждан с 52 проблемными многоквартирными домами с 2009 по 2022 год были обеспечены надлежащими правами.
«На начало этого года в Ростове оставалось лишь девять таких домов и 253 дольщика. Мы нашли решение по каждому из недостроенных объектов», — прокомментировал ситуацию Алексей Логвиненко.
Три дома сегодня достраиваются силами инвесторов. Дольщики должны получить в них квартиры в установленные сроки.
По поводу недостроенных домов на улице Магнитогорской, 3б и 3 направлены предложения по замене завершения строительства на выплаты возмещения. Решение об этом ожидается в четвертом квартале 2023 года.
Права застройщика десятиэтажного дома на улице Степана Разина 12,14 переданы Ростовскому областному фонду. Строительство объекта планируют завершить до конца года.
Оставшиеся три дома ожидали расселения в рамках инвестпроектов. Однако уже сегодня дома на Богатяновском, 11а и Штахановского, 131 расселены. По поводу дома на проспекте Михаила Нагибина в этом году в администрацию Ростова обратились 11 ростовчан. Всем предоставлены квартиры.
Учителей обеспечат служебным жильем
Не осталась без внимания на коллегии и работа муниципалитета по увеличению маневренного фонда. Более ста квартир в районе бывшего Вертолетного поля переданы застройщикам для нужд муниципалитета. Причем это жилье — новое, с черновой отделкой.
«В этом году мы выделили деньги, заключили к контракты и уже приступили к ремонтным работам», — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Глава администрации Ростова добавил, что одну часть из этих квартир планируется передать в маневренный фонд. А другую — Управлению образования, для того, чтобы обеспечить педагогов служебным жильем.
«Уверен, что это жилье будет востребовано, так как находится рядом с центром города», — отметил градоначальник.