Алексей Логвиненко рассказал о подготовке городского хозяйства к зиме

Напомним, что отопительный сезон в Ростове стартовал с 11 октября. Сегодня отоплением полностью обеспечены все городские социальные объекты образования и здравоохранения. В целом, к теплу подключили более 4,6 тысяч многоквартирных домов Ростова. Осталось лишь 17, которые подключат к теплоснабжению в ближайшие дни — сразу после завершения капитального ремонта систем отопления, до 30 октября.