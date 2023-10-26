rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 16:21

Published Вчера, 16:21

Modified Вчера, 16:23

Updated Вчера, 16:23

Азовское море и ветер угрожают Таганрогу разрушительными наводнениями

Азовское море и ветер угрожают Таганрогу разрушительными наводнениями

26 октября 2023, 16:21
Фото: 1MI
Азовское море и ветер угрожают Таганрогу разрушительными наводнениями

Океанолог Медведев предрек разрушительные наводнения в Таганроге

Глобальное потепление может привести к наводнению в Ростовской области, об этом рассказал океанолог Игорь Медведев.

Портал «Известия» со ссылкой на океанолога Игоря Медведева рассказал, что глобальное потепление способно привести к наводнениям на побережьях Азовского и Каспийского морей, в зоне риска находятся жители Таганрога. Кроме того, по мнению эксперта, изменения климата могут привести к цунами в Ялте, Анапе и Геленджике.

Ученый рассказал, что глобальное потепление увеличивает вероятность возникновения ЧС из-за подъема уровня воды в море. Сами по себе водоемы в районе Таганрога мелководны, однако сильные ветры могут значительно повысить уровень воды.

Клубника резко подорожала в Ростове из-за наводнения в Херсонской области
Узнать подробнее

«Это Азовское море. Там происходят даже наводнения с высотой несколько метров. И они происходят регулярно. Например, вблизи Таганрога, в Таганрогском заливе», — рассказал Игорь Медведев, добавив, что эффект нагона будет наблюдаться и в районе дельты Волги.

Напомним, два года назад в Ростовской области затопило несколько сел из-за ветрового сгона воды.

Читайте также:
Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области 8 октябряЦентр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентябряЕвропа будет полностью затоплена: прорицательница рассказала о грядущей катастрофе
#Общество#Город#Ростовская область#Таганрог#Надежда Пустяк#Ветер#ЧС#Азовское море#Таганрогский залив#Последние новости Ростова на сегодня#Глобальное потепление#Анапа#Ялта#Прогноз погоды в Ростовской области#18+#Геленджик#Наводнения#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24