Азовское море и ветер угрожают Таганрогу разрушительными наводнениями

Posted Вчера, 16:21
Published Вчера, 16:21
Modified Вчера, 16:23
Updated Вчера, 16:23
Портал «Известия» со ссылкой на океанолога Игоря Медведева рассказал, что глобальное потепление способно привести к наводнениям на побережьях Азовского и Каспийского морей, в зоне риска находятся жители Таганрога. Кроме того, по мнению эксперта, изменения климата могут привести к цунами в Ялте, Анапе и Геленджике.
Ученый рассказал, что глобальное потепление увеличивает вероятность возникновения ЧС из-за подъема уровня воды в море. Сами по себе водоемы в районе Таганрога мелководны, однако сильные ветры могут значительно повысить уровень воды.
«Это Азовское море. Там происходят даже наводнения с высотой несколько метров. И они происходят регулярно. Например, вблизи Таганрога, в Таганрогском заливе», — рассказал Игорь Медведев, добавив, что эффект нагона будет наблюдаться и в районе дельты Волги.
Напомним, два года назад в Ростовской области затопило несколько сел из-за ветрового сгона воды.