Азовское море и ветер угрожают Таганрогу разрушительными наводнениями

Портал «Известия» со ссылкой на океанолога Игоря Медведева рассказал, что глобальное потепление способно привести к наводнениям на побережьях Азовского и Каспийского морей, в зоне риска находятся жители Таганрога. Кроме того, по мнению эксперта, изменения климата могут привести к цунами в Ялте, Анапе и Геленджике.