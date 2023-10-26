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Банк ДОМ. РФ назвал лидеров среди субъектов России по спросу на новостройки

Банк ДОМ. РФ назвал лидеров среди субъектов России по спросу на новостройки

26 октября 2023, 09:47
Фото: Банк ДОМ.РФ
По данным Банка ДОМ.РФ, регионами-лидерами в оформлении ипотечных кредитов для приобретения недвижимости на первичном рынке за 10 месяцев 2023 года стали Москва (42,6 млрд рублей), Московская область (18 млрд рублей) и Краснодарский край (9 млрд рублей).

В первую пятерку также вошли Санкт-Петербург (8,8 млрд рублей) и Тюменская область (7,5 млрд рублей).

Самый активный рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдается в Тюменской области (в 1,7 раза), Краснодарском и Приморском краях (в 1,6 раза), Новосибирской области (в 1,5 раза).

«Основной объем выдачи пришелся на „Семейную“ и „Льготную“ госпрограммы — около 70% в примерно равном соотношении. По ИТ-ипотеке взято 18% займов. Ещё 5% заняла стандартная рыночная программа на новостройки», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

За неполный текущий год 26,8 тысячи семей воспользовались программами Банка ДОМ.РФ для покупки жилья в новостройках. Всего было выдано 143 миллиарда рублей, а объемы кредитования выросли на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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