Банк ДОМ. РФ назвал лидеров среди субъектов России по спросу на новостройки

За неполный текущий год 26,8 тысячи семей воспользовались программами Банка ДОМ.РФ для покупки жилья в новостройках. Всего было выдано 143 миллиарда рублей, а объемы кредитования выросли на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года.