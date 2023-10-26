Банк ДОМ. РФ назвал лидеров среди субъектов России по спросу на новостройки

Posted Вчера, 09:47
Published Вчера, 09:47
Modified Вчера, 09:49
Updated Вчера, 09:49
В первую пятерку также вошли Санкт-Петербург (8,8 млрд рублей) и Тюменская область (7,5 млрд рублей).
Самый активный рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдается в Тюменской области (в 1,7 раза), Краснодарском и Приморском краях (в 1,6 раза), Новосибирской области (в 1,5 раза).
«Основной объем выдачи пришелся на „Семейную“ и „Льготную“ госпрограммы — около 70% в примерно равном соотношении. По ИТ-ипотеке взято 18% займов. Ещё 5% заняла стандартная рыночная программа на новостройки», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
За неполный текущий год 26,8 тысячи семей воспользовались программами Банка ДОМ.РФ для покупки жилья в новостройках. Всего было выдано 143 миллиарда рублей, а объемы кредитования выросли на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года.