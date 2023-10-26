Банк ЗЕНИТ выдал автокредитов на сумму свыше 4,3 млрд рублей

Posted Вчера, 10:14
Published Вчера, 10:14
Modified Вчера, 10:16
Updated Вчера, 10:16
Чаще всего в кредит приобретали транспортные средства с пробегом. Их доля с начала текущего года выросла до 74%. Средний возраст транспортного средства составил 9 лет. При этом клиентам доступны автомобили с пробегом возрастом до 23 лет на момент окончания действия договора.
В Банке ЗЕНИТ действуют программы автокредитования: «Новый автомобиль» и «Автомобиль с пробегом». Клиенты могут приобрести в кредит транспортное средство как иностранного, так и отечественного производства на срок до 100 месяцев. По условиям максимальная сумма составляет 10 млн рублей, без первоначального взноса.
Также в Банке ЗЕНИТ действуют специальные условия на новые автомобили китайских марок: Chery, Exeed, Omoda, Geely, Haval, Great Wall, Tank, FAW, DFM, JAC, Changan, GAC, KAIYI, BYD, VOYAH, SKYWELL, Hongqi, Jetta и JETOUR. Программа позволяет клиентам обновить свой автопарк на привлекательных условиях.