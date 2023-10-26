Банк ЗЕНИТ выдал автокредитов на сумму свыше 4,3 млрд рублей

Чаще всего в кредит приобретали транспортные средства с пробегом. Их доля с начала текущего года выросла до 74%. Средний возраст транспортного средства составил 9 лет. При этом клиентам доступны автомобили с пробегом возрастом до 23 лет на момент окончания действия договора.