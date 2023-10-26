Бензин в Ростовской области подешевел на полтора рубля

Если в сентябре она составляла 59,1 рубля за литр, то сейчас опустилась до 57,7 рубля. Литр АИ-92 подешевел с 54,4 до 52,8 рубля, АИ-95 — с 60,1 до 58,2 рубля, АИ-98 — не изменился.