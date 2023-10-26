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Posted Вчера, 14:23

Published Вчера, 14:23

Modified Вчера, 14:25

Updated Вчера, 14:25

Цены на бензин начали немного падать после стремительного роста в Ростовской области

Бензин в Ростовской области подешевел на полтора рубля

26 октября 2023, 14:23
Фото: Midjourney
Цены на бензин начали немного падать после стремительного роста в Ростовской области
В Ростовской области средняя стоимость бензина за месяц упала в цене примерно на 1,4 рубля, сообщает Росстат.

Если в сентябре она составляла 59,1 рубля за литр, то сейчас опустилась до 57,7 рубля. Литр АИ-92 подешевел с 54,4 до 52,8 рубля, АИ-95 — с 60,1 до 58,2 рубля, АИ-98 — не изменился.

Что касается дизельного топлива, то оно упало в цене с 65,6 рубля до 63,15 рубля. В целом стоимость топлива начала опускаться после длительного периода резкого роста.

Рост цен на бензин ускорил инфляцию в Ростовской области
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Согласно официальным данным, с 17 по 23 октября цены на бензин упали в 56 регионах России. Сильнее всего он подешевел в Чечне — на 3%.

Ранее стало известно, что рост цен на бензин ускорил инфляцию в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Бензин#Росстат#АИ-98#АИ-95#АИ-92#Дизельное топливо#Регионы#Чечня#Цены на бензин
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