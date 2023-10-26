Бензин в Ростовской области подешевел на полтора рубля

Posted Вчера, 14:23
Published Вчера, 14:23
Modified Вчера, 14:25
Updated Вчера, 14:25
Если в сентябре она составляла 59,1 рубля за литр, то сейчас опустилась до 57,7 рубля. Литр АИ-92 подешевел с 54,4 до 52,8 рубля, АИ-95 — с 60,1 до 58,2 рубля, АИ-98 — не изменился.
Что касается дизельного топлива, то оно упало в цене с 65,6 рубля до 63,15 рубля. В целом стоимость топлива начала опускаться после длительного периода резкого роста.
Согласно официальным данным, с 17 по 23 октября цены на бензин упали в 56 регионах России. Сильнее всего он подешевел в Чечне — на 3%.
Ранее стало известно, что рост цен на бензин ускорил инфляцию в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.