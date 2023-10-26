Безопасность БСМП в Ростове-на-Дону обойдется в 21 млн рублей

Posted Вчера, 05:16
Published Вчера, 05:16
Modified Вчера, 05:21
Updated Вчера, 05:21
Начальная цена контракта составляет 21,8 миллиона рублей, а победителя выберут в рамках конкурса. Предстоит охранять корпуса городской больницы скорой медицинской помощи, а также прилегающую территорию.
Компания, с которой заключат контракт, станет известна 14 ноября. Заниматься охраной объектов предстоит в течение 2024 года.
Согласно техническому заданию, у сотрудников должно быть оружие. Им предстоит следить за безопасностью территории больницы, обеспечивать пропускной режим.
Всего на трех КПП будут работать по четыре сотрудника в круглосуточном режиме. Еще один охранник будет находиться в центральном холле, а двое — в приемном отделении.
Ранее в Ростове на охрану мостов от диверсий выделили 61,5 миллиона рублей.