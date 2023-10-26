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Posted Вчера, 05:16

Published Вчера, 05:16

Modified Вчера, 05:21

Updated Вчера, 05:21

БСМП в Ростове-на-Дону потратит 21,8 млн рублей на охрану в 2024 году

Безопасность БСМП в Ростове-на-Дону обойдется в 21 млн рублей

26 октября 2023, 05:16
Фото: 1MI

БСМП в Ростове-на-Дону потратит 21,8 млн рублей на охрану в 2024 году

В Ростове-на-Дону ищут компанию, которая обеспечит охрану территории «ГБСМП» в Ростове-на-Дону, говорится в материалах госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 21,8 миллиона рублей, а победителя выберут в рамках конкурса. Предстоит охранять корпуса городской больницы скорой медицинской помощи, а также прилегающую территорию.

Компания, с которой заключат контракт, станет известна 14 ноября. Заниматься охраной объектов предстоит в течение 2024 года.

В Ростове на охрану мостов от диверсий выделили 61,5 млн рублей
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Согласно техническому заданию, у сотрудников должно быть оружие. Им предстоит следить за безопасностью территории больницы, обеспечивать пропускной режим.

Всего на трех КПП будут работать по четыре сотрудника в круглосуточном режиме. Еще один охранник будет находиться в центральном холле, а двое — в приемном отделении.

Ранее в Ростове на охрану мостов от диверсий выделили 61,5 миллиона рублей.

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